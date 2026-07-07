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一到夏天就胃脹、胃悶？ 醫揭5大傷胃習慣 冰飲、手搖、宵夜全上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腸胃科醫師提醒，含糖手搖飲除了熱量，也可能影響腸道菌相平衡。聯合報系資料照
腸胃科醫師提醒，含糖手搖飲除了熱量，也可能影響腸道菌相平衡。聯合報系資料照

炎炎夏日，不少人覺得「明明沒吃很多，肚子卻一直脹脹的」、「下午胃悶、晚上脹氣特別明顯」，以為只是天氣熱、胃口不好。腸胃科醫師林煜峻提醒，如果經常胃脹、容易飽、消化不良，即使檢查沒有發現胃潰瘍或其他器質性疾病，也可能是「功能性消化不良」所引起，與生活作息、飲食習慣及壓力息息相關。

林煜峻表示，夏季高溫會影響人體調節機制，加上容易流汗、水分流失、睡眠品質下降及飲食改變，都可能讓腸胃蠕動變慢、消化效率下降。若再搭配冰飲、甜食或飲食不規律，更容易誘發腹脹、胃悶等不適。

林煜峻指出，夏季最常見五大類「傷胃習慣」，第一是熱食搭配大量冰飲，冷熱交替容易刺激腸胃，使敏感族群更容易出現脹氣與消化不良。第二是白天因炎熱吃得少，晚上卻大吃晚餐甚至宵夜，增加胃部負擔。第三則是手搖飲、冰淇淋等高糖食物攝取增加，不僅提高熱量，也可能影響腸道菌相平衡。

此外，吃飯速度過快、咀嚼不足，以及工作壓力大、長期睡眠不足，也是讓腸胃功能失衡的重要原因。林煜峻表示，現代人工作忙碌，常常邊工作邊吃飯、狼吞虎嚥，不知不覺吞下大量空氣，加上壓力影響自律神經，腸胃自然更容易「鬧脾氣」。

不少民眾疑惑，年輕時天天喝冰飲、吃宵夜都沒事，怎麼現在卻愈來愈容易胃脹？林煜峻說，隨著年齡增長，人體的消化系統會自然老化，腸胃本身的耐受度已經下降。尤其當身體長期處於高壓、熬夜、三餐不定時等狀態時，腸胃敏感性會提高，即使是攝取地瓜、豆漿、洋蔥等健康食物，在敏感時期也可能引起脹氣。

臨床上，不少患者接受胃鏡等檢查後，沒有胃潰瘍、腫瘤等明顯病變，卻仍長期受到胃脹、胃悶、容易飽及排便不順困擾，這類情況多屬於「功能性消化不良」。根據最新亞洲功能性消化不良共識，腹脹、餐後飽脹、提早飽足及上腹部疼痛，都是常見症狀，雖然沒有器官病變，但仍會明顯影響生活品質。

林煜峻建議，想改善夏季胃脹，應從生活型態著手，包括避免正餐配大量冰飲、細嚼慢嚥、不要邊工作邊吃飯，晚餐與睡覺至少間隔2至3小時，並維持規律作息與充足睡眠，都有助減輕腸胃負擔。若飯後適度散步，也有助促進胃腸蠕動。

如果胃脹、胃悶反覆發作超過數周，或合併體重減輕、吞嚥困難、黑便、貧血、持續腹痛等警訊，只靠胃藥或消脹氣藥無法治本，應盡快就醫，由醫師評估是否需要接受幽門螺旋桿菌檢測、胃鏡或其他相關檢查，以排除潛在疾病，避免延誤治療。

5大傷胃習慣

1.冰飲與熱食頻繁交替

2.白天吃不下，晚上報復性進食

3.攝取增加甜食與手搖飲

4.吃飯速度過快、咀嚼不足

5.壓力大、長期睡眠不足

腸胃不適 夏天 宵夜 手搖飲

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