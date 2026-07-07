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彈性育嬰假申請逾3萬筆 男性申辦連2月超越女性

中央社／ 台北7日電

彈性育嬰假今年1月上路，根據統計，累計申請人數已衝破1.4萬人、申請筆數也突破3萬筆，而6月單月男性申辦比重再度超越女性，促進職場爸爸共同分擔育兒責任。

打造友善育兒職場環境，彈性育嬰留職停薪新制今年元旦上路，讓育兒家長能夠以「日」申請育嬰留停。

勞動部今天發布新聞稿指出，「以日申請」彈性育嬰假從開辦以來，申請狀況呈現穩定成長趨勢，截至6月30日止，累計申請人數已衝破1.4萬人、申請筆數突破3萬筆，雙雙創下新高。

勞動部也說，根據統計，以日申請總人數累計達1萬4861人，占整體育嬰留停總人數5萬5425人的26.8%，且以日申請總筆數累計達3萬1581筆，突破3萬筆，占整體總筆數7萬4619筆的42.3%，而6月申請筆數6957筆，占整體總筆數1萬4356筆的48.5%，已接近5成，顯示越來越多父母選擇更具彈性的「以日申請」育嬰留停模式來陪伴幼兒。

勞動部特別指出，在1萬4861名以日申請者中，女性為7604人、占比51.2%，男性為7257人、占比48.8%，男女申請比例已較為趨近，而開辦以來，男性申辦比重則呈現逐月成長趨勢，由1月的43.4%一路穩定成長至6月的50.7%。

勞動部表示，6月男性申辦比重達50.7%，也較5月50.3%成長，為持續第二個月超越女性，男性參與度穩定走高，顯示新措施有效促進職場爸爸共同分擔育兒責任的意願，讓爸爸們更彈性能在關鍵時刻挺身而出。

為了鼓勵小微型企業雇主支持員工申辦彈性育兒職場，勞動部也有提供友善雇主獎勵，只要雇主讓員工以日申請育嬰留停，每日就補助雇主1000元的獎勵金，而且採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。

勞動部指出，首季符合資格且已於線上登錄帳戶單位，勞保局已於5月27日直接撥款入帳，而符合資格還未於官網登錄帳戶資料的雇主，勞保局已於6月25日主動發函通知，再次提醒線上登錄公司金融帳戶，只要帳戶一經登錄，日後皆可適用，能方便獎勵金順利、快速地直接入帳。

勞動部 職場 育嬰假

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