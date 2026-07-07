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蛀牙不一定要抽神經 嘉基：及早治療有機會保留牙髓

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
牙醫師黃薰玉表示，由於蛀牙及治療過程常伴隨較多齒質缺損，根管治療後牙齒整體抗斷裂能力可能下降。圖／嘉義基督教醫院提供
牙醫師黃薰玉表示，由於蛀牙及治療過程常伴隨較多齒質缺損，根管治療後牙齒整體抗斷裂能力可能下降。圖／嘉義基督教醫院提供

「醫師，我是不是要抽神經了？」是牙科門診常見的提問。嘉義基督教醫院牙髓病科醫師黃薰玉表示，隨著牙髓病診斷觀念、牙科顯微技術及生物材料進步，部分深層蛀牙患者經完整評估後，仍有機會透過活髓治療保留牙神經，不一定都需要接受根管治療。

黃薰玉表示，牙神經除了感受冷熱刺激，也負責提供牙齒養分、維持牙齒生命力。接受根管治療後雖能保留牙齒，但因蛀牙及治療常伴隨較多齒質缺損，牙齒抗斷裂能力可能下降，因此若能保留健康牙髓與自然齒質，對牙齒長期使用通常更有利。

她說，近年牙髓病學逐漸採用「活髓治療」，在牙髓感染初期、仍具有修復能力時，移除部分發炎組織，保留健康牙髓繼續發揮功能。臨床研究顯示，符合適應症且經適當操作，成功率約可達80%，但仍受牙髓感染程度、蛀牙範圍及術後修復等因素影響，並非所有深層蛀牙患者都適用。

黃薰玉表示，決定能否保住牙神經的關鍵，在於就醫時機。不少患者忍痛拖延，等到疼痛難耐才就診，此時牙髓往往已遭不可逆感染，只能接受根管治療；若能在感染尚未擴大時及早治療，保留牙神經的機會將提高。

她表示，蛀牙感染尚未擴散、牙髓發炎程度較輕，以及青少年或牙根尚未發育完成者，通常較適合接受活髓治療；若牙髓已壞死或感染延伸至牙根周圍，根管治療仍是目前較成熟、安全的治療方式。

嘉基牙髓病科目前導入牙科顯微鏡輔助活髓治療，透過高倍率放大視野，精細區分健康與受感染牙髓，再搭配生物陶瓷材料覆蓋牙髓，提升牙髓存活機會。黃薰玉提醒，即使成功保留牙神經，若牙齒缺損較大，後續仍須依情況製作嵌體或假牙套保護牙齒，降低日後斷裂風險。

黃薰玉呼籲，當牙齒出現冷熱敏感、咬合疼痛等症狀時，應儘早就醫接受專業評估，把握治療黃金期，增加保留天然牙神經的機會。

嘉基牙髓病科導入牙科顯微鏡，高倍率放大視野，精細區分健康與受感染的牙髓組織，盡可能保留仍具有活性的牙髓。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基牙髓病科導入牙科顯微鏡，高倍率放大視野，精細區分健康與受感染的牙髓組織，盡可能保留仍具有活性的牙髓。圖／嘉義基督教醫院提供

蛀牙不一定要抽神經，嘉基牙醫師黃薰玉表示，決定能否保住牙神經的關鍵，在於就醫時機。圖／嘉義基督教醫院提供
蛀牙不一定要抽神經，嘉基牙醫師黃薰玉表示，決定能否保住牙神經的關鍵，在於就醫時機。圖／嘉義基督教醫院提供

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