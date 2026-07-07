快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

聯合新聞網／ 綜合報導
巴威颱風來勢洶洶。 圖／中央氣象署
巴威颱風來勢洶洶。 圖／中央氣象署

強颱巴威持續逼近台灣，龐大的雲系與完整結構引發網友關注。一名網友分享，近期透過「地球直播」觀察颱風動態，意外看見巴威颱風影像後相當震撼，直呼「超大一顆、結構超結實」。貼文曝光後引起熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」發文，說自己原本只是無意間開啟地球直播，看到巴威颱風的即時影像後相當震驚，可以明顯感受到颱風規模相當龐大，不僅雲系範圍廣，整體結構也十分完整。

這名網友進一步說明，希望這個強颱不要侵襲台灣，不要讓任何人成為災害中的受害者，但也坦言「不得不說真的很美」。

貼文一出後，不少網友都表示「這顆大到希望不要往台灣來，我願意少放一次颱風假，也不要有災情」、「真的寧可不要放假，也不希望災情發生」、「希望颱風繞過台灣」、「我不要颱風假了，不要進來」、「拜託不要來，台灣承受不起」、「瞬間希望颱風不要來了」、「希望完美閃過台灣」。

事實上，巴威颱風對台灣構成威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來48小時巴威颱風在太平洋高壓南側，穩定偏西快速移動。周四下半天起，巴威颱風逐漸來到日本沖繩南方海域後，漸漸位於高壓西南側邊緣，會開始向西北偏轉。周四至周五期間，轉向西北的位置與幅度，將決定距離台灣遠近，非常重要的關鍵期。

如果路徑沒有太大變化，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩北、東、中部、南部內陸，預計周六夜晚就會脫離。巴威靠近過程時，因發展環境轉差，逐漸由強颱減弱為中颱，因體型龐大，暴風圈可籠罩3分之2個台灣，各地強風大雨仍免不了，相當有感，提醒民眾要開始做好防颱準備。

巴威颱風 颱風 颱風假 直播

延伸閱讀

強颱巴威長胖中 粉專：龐大暴風圈估周五晚觸陸籠罩北、東、中部上空

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

巴威恐以強颱侵台 氣象署：周四白天海警晚上陸警、暴風圈周五傍晚觸陸

強颱巴威襲關島「雷達君直接陣亡」！ 台灣人見畫面怕爆：撐住啊

相關新聞

巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威正逼近台灣，龐大的雲系和完整結構引發網友震驚，呼籲希望颱風不要侵襲。氣象專家警告，若路徑不變，北部及東部將受影響，防颱準備刻不容緩。

不是胖才有！大腿長「和牛雪花」恐增糖尿病風險 醫授4招自測

不少人喜歡頂級和牛均勻的油花，不過若類似的「雪花」出現在人體肌肉，恐怕不是好事。復健科醫師王思恒提醒，肌肉內脂肪堆積形成的「雪花肌」，不僅可能影響肌肉品質，更與糖尿病、肌少症及跌倒風險增加有關，民眾別只看體重數字，更應留意肌肉健康。

不吃白飯害月經延遲？中醫師喊別再忌口：男女都要吃

一名女網友近日在Threads發文表示，自己因長期攝取白米飯過少，導致身體機能及氣血受到影響，甚至月經延遲很長一段時間。她表示，看完中醫後才知道，「女生還是乖乖的一定要吃半碗白飯」，並分享自身經驗提醒其他人不要過度忌口。

食藥署稱20％以下致癌油免下架 李四川：怎不見蘇巧慧提質疑?

中聯油脂的大豆沙拉油檢出一級致癌物（苯駢芘）超標，致癌油風波持續擴大，昨食藥署公布含量20%以下產品免下架，但台中市長盧秀燕稱恕難配合，只要有致癌物就不容許存在。今國民黨新北市長參選人李四川受訪表示，他遺憾的是對手蘇巧慧是立法委員，至今未對中央或食藥署提出質疑，難道跟民進黨台北市長參選人沈伯洋一樣，也認定此事都是地方的問題嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。