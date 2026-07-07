強颱巴威逼近！他開「地球直播」見真身嚇傻 網齊喊：不要颱風假了

強颱巴威持續逼近台灣，龐大的雲系與完整結構引發網友關注。一名網友分享，近期透過「地球直播」觀察颱風動態，意外看見巴威颱風影像後相當震撼，直呼「超大一顆、結構超結實」。貼文曝光後引起熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」發文，說自己原本只是無意間開啟地球直播，看到巴威颱風的即時影像後相當震驚，可以明顯感受到颱風規模相當龐大，不僅雲系範圍廣，整體結構也十分完整。

這名網友進一步說明，希望這個強颱不要侵襲台灣，不要讓任何人成為災害中的受害者，但也坦言「不得不說真的很美」。

貼文一出後，不少網友都表示「這顆大到希望不要往台灣來，我願意少放一次颱風假，也不要有災情」、「真的寧可不要放假，也不希望災情發生」、「希望颱風繞過台灣」、「我不要颱風假了，不要進來」、「拜託不要來，台灣承受不起」、「瞬間希望颱風不要來了」、「希望完美閃過台灣」。

事實上，巴威颱風對台灣構成威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來48小時巴威颱風在太平洋高壓南側，穩定偏西快速移動。周四下半天起，巴威颱風逐漸來到日本沖繩南方海域後，漸漸位於高壓西南側邊緣，會開始向西北偏轉。周四至周五期間，轉向西北的位置與幅度，將決定距離台灣遠近，非常重要的關鍵期。

如果路徑沒有太大變化，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩北、東、中部、南部內陸，預計周六夜晚就會脫離。巴威靠近過程時，因發展環境轉差，逐漸由強颱減弱為中颱，因體型龐大，暴風圈可籠罩3分之2個台灣，各地強風大雨仍免不了，相當有感，提醒民眾要開始做好防颱準備。