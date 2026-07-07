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防颱採買潮啟動 7-ELEVEN民生物資備貨增量

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
巴威颱風接近中，超商備妥防颱物資供就近購買。圖／7-ELEVEN提供
巴威颱風接近中，超商備妥防颱物資供就近購買。圖／7-ELEVEN提供

因應颱風可能帶來的降雨與民生採買需求，統一超（2912）表示，本周已針對全台7-ELEVEN門市加強民生物資備貨，包括罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、電池、雨具、即食蔬菜及冷凍食品等品項，提升門市供貨量，以滿足消費者防颱採買需求。

配合防颱備貨，7-ELEVEN同步推出多項民生用品優惠。7月8日至14日，PH9.0鹼性離子水PET800享兩件79折、四件75折；天然米食「台灣之光194米」（1.5公斤）兩包特價299元；爭鮮黃金甜玉米粒兩罐特價57元；好媽媽無添加鮪魚罐頭（水煮、油漬）及辣妹鮪魚罐任選兩罐特價66元。

泡麵及日用品方面，即日起至9月2日，指定統一麵量販包每周五、六、日推出五包79元優惠；即日起至7月21日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙每串特價109元、兩串149元。

此外，因應消費者居家備餐需求，7-ELEVEN持續擴大即食蔬菜品項，門市販售兩款免洗、免切蔬菜，包括冷藏即食水耕蔬菜「源鮮農場－餐餐有菜」，每包特價59元，以及可直接加熱食用的「冷凍高麗菜」，優惠價39元，均可搭配泡麵、關東煮或其他料理食用，提供消費者更便利的備餐選擇。

除了民生物資外，7-ELEVEN也推出UNIDESIGN雨具新品，即日起獨家販售「UNIDESIGN晴雨二用便利傘」，售價99元，提供淺粉、淺藍、淺杏及銀灰四色選擇。商品採用玻璃纖維傘骨提升耐用性，傘布具UPF50+防曬等級，可兼具遮陽及防雨功能，滿足近期多變天候的外出需求。

泡麵 黃金 巴威颱風

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