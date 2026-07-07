夏季瘋玩水！國健署授「防溺三要訣」 做到一件事最關鍵

暑假到來，全台各大戲水樂園與親水活動全面開跑，國健署提醒，夏季也是溺水事故高峰期，無論是海邊、溪流、河川或游泳池，只要輕忽安全，都可能在短短幾秒內釀成悲劇。民眾應牢記「一看、二挑、三要學」防溺三要訣，尤其家長帶幼童戲水時，更應全程陪伴、保持一手臂可及的距離，才能真正降低意外發生風險。

根據內政部消防署統計，國內溺水事故每年大多集中於6月至10月，其中7月為最高峰。發生地點則以溪流、河川及海邊最多，看似平靜的水域，暗藏暗流、深坑或水位驟升等危險。許多民眾因誤判水況或貿然下水救人，反而造成雙重傷亡，戲水前一定要做好風險評估，比事後搶救更重要。

國健署指出，第一個要訣是「看」，先看環境與天候，在戲水前先查詢天氣預報及水域資訊，若遇到颱風、大雨特報、雷擊或強風等不佳天候，切勿冒險前往。也應避免進入水流湍急、深淺不明或環境危險的天然水域，以免發生意外。

第二個重點是「挑」，選擇合法、安全的戲水地點。國健署建議，應優先選擇有救生員值勤的合法水域，並遵守現場管理規定，不可進入標示「禁止戲水」、「禁止進入」或「水深危險」等警示區域。若從事水上活動，也應依規定穿戴救生衣等安全裝備，切勿心存僥倖。

第三則是「學」，學會自救與正確救援方式。國健署表示，戲水時應隨時留意自身及同行親友身體狀況，若出現抽筋、體力不支或身體不適，應立即上岸休息。一旦發現有人溺水，立刻大聲呼救，並撥打118或119向海巡署、消防單位報案，千萬不要貿然跳下水救人，可利用救生圈、救生繩、長竿等器材，採取岸上救援方式，爭取黃金救援時間。

國健署提醒，幼童是戲水時最需要保護的族群，家長不能只是在岸邊看著，要全程陪伴照護，並與孩子保持「一手臂可及」的距離，才能在意外發生的第一時間立即協助。民眾出發前，也可先至內政部消防署「民眾水域活動資訊服務網」查詢禁限水域資訊及安全水域，避開高風險地點。