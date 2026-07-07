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戰後嬰兒潮世代易因節儉變「囤物」 醫：只要過度囤積就可能是病

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
戰後嬰兒潮世代經歷物資匱乏年代，節儉成性，老年時卻可能因為「惜物」而過度囤物，甚至演變成儲物症。示意圖。聯合報資料照
戰後嬰兒潮世代經歷物資匱乏年代，節儉成性，老年時卻可能因為「惜物」而過度囤物，甚至演變成儲物症。示意圖。聯合報資料照

72歲家庭主婦楊婦人每天開伙，冰箱食材分類整齊、標示清楚，採買前也會先盤點存貨，避免浪費。她說，戰後嬰兒潮世代歷經物資匱乏，許多人養成節儉、不捨丟食物的習慣。開業精神科醫師楊聰財指出，節儉固然是美德，但若過度囤積、忽略保存期限，甚至無法丟棄物品，除可能演變成「儲物症」，也會增加食品安全風險。

楊婦每天都會下廚，不過許多人認為冰箱裡的東西放進去就是保證不會壞，沒想到其實會變質，反而變得更捨不得丟。她認為，正是因為不想浪費，所以都會提早規畫好購買清單，先檢視冰箱剩餘食材再採買，避免造成食物浪費。

楊婦屬於戰後嬰兒潮出生的世代，那個年代的長輩生活辛苦，也因此養成節儉習慣。她表示，只要有做好規畫，就不會有浪費的問題，長輩不丟東西是節儉也是捨不得，因為那個年代確實物資很少，但若沒有規畫才會造成堆積。

楊聰財表示，許多嬰兒潮世代的人從小深受節儉與勤儉持家的觀念影響，保有許多特定習慣。這些長輩都很節省、不希望浪費，而且囤積食物確實可能有應急的作用，就像儲備糧食一樣，需要的時候就可以使用。此外，保留調味包等小包裝的好處是不用去買一大袋，隨時都有小包可以使用。

楊聰財指出，常見習慣包括偏好購買罐頭食品、櫥櫃堆滿香料、冷凍庫塞滿食材、收集調味包、重複使用塑膠容器與夾鏈袋等。若長期忽略保存期限與保存環境，食物可能變質，反而增加食品安全風險。若已出現無法丟棄物品、嚴重影響生活空間等情形，臨床上可能與儲物症有關，應建立病識感並尋求專業協助。

營養師江欣樺表示，不少人誤以為乾燥香料不會變質，其實過期後不僅香氣與抗氧化成分流失，長時間放置於塑膠瓶中也容易吸附水氣，增加黴菌滋生及黴菌毒素汙染風險。

阿江提醒，冷凍只能延緩腐敗，並非永久保鮮。食物長期冷凍會因冰晶形成破壞細胞結構，導致水分流失、口感變差，脂肪也會持續氧化酸敗。尤其富含Omega-3脂肪酸的鮭魚等魚類，存放過久更容易產生自由基，影響品質。

嬰兒潮 精神科醫師 囤積

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