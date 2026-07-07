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近1.4公噸⋯印尼樹薯片、蒜味脆片甜味劑超標 法國肉桂粉含重金屬鎘

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批為樹薯脆片，檢出環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.02克，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，這類穀物調製食品，不在表列准用食品範圍，共40箱、384公斤須退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批為樹薯脆片，檢出環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.02克，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，這類穀物調製食品，不在表列准用食品範圍，共40箱、384公斤須退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項共6項，共2批由印尼出口的樹薯片及蒜味脆片，合計近1.4公噸須退運或銷毀。食藥署指出，已針對印尼製「穀物調製食品」採加強抽批查驗。另，一批法國出口「肉桂粉」被檢出重金屬鎘超標，在邊境被食藥署要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬指出，2批由「品嘉環球有限公司」報驗的印尼穀物調製食品，檢出甜味劑不合格，必須退運或銷毀。

其中一批為樹薯脆片，檢出環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.02克，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，這類穀物調製食品，不在表列准用食品範圍，共40箱、384公斤須退運或銷毀。另一批為蒜味脆片，檢出糖精每公斤0.26克，同樣是不得檢出的類別，共100箱、1公噸須退運或銷毀。

蔡佳芬表示，食藥署統計，114年12月29日至115年6月29日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗646批，檢驗不合格6批，不合格率0.9%，檢驗不合格原因為防腐劑及甜味劑不合格，食藥署已經從115年6月2日起至115年8月6日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

另有一批法國肉桂粉檢出不合格品項。蔡佳芬指出，本次有1批由輸入業者「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，檢出重金屬鉛每公斤1.1毫克、鎘每公斤0.4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛限量為每公斤0.3毫克，鎘限量為每公斤0.2毫克，這批法國的肉桂粉必須退運或銷毀，食藥署針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。

一批為蒜味脆片，檢出糖精每公斤0.26克，同樣是不得檢出的類別，共100箱、1公噸須退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批為蒜味脆片，檢出糖精每公斤0.26克，同樣是不得檢出的類別，共100箱、1公噸須退運或銷毀。圖／食藥署提供

重金屬 印尼 法國

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