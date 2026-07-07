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囤積戶非清掉就沒事 醫師：應結合醫療、社政介入

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩週完成清除。記者杜建重／攝影
新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩週完成清除。記者杜建重／攝影

面對社區囤積戶造成環境髒亂、阻礙逃生動線，民眾多半期待公權力強制清除，不過精神科醫師提醒，囤積行為背後可能涉及精神疾病、焦慮或生命經驗，若僅以清運、裁罰處理，恐讓個案陷入「清了又堆」的惡性循環，建議地方政府建立跨局處合作機制，在維護公共安全的同時，也及早介入醫療與心理支持。

衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，社區面對嚴重囤積個案時，常希望透過公權力介入，甚至將個案強制送醫，但現行精神醫療有明確法律門檻。個案即使生活失序、環境髒亂，或堆積物品影響鄰居，也不代表一定符合精神衛生法所稱的嚴重病人；若沒有明確自傷、傷人或危害公共安全等情形，未必能啟動緊急安置或強制住院程序。

蘇柏文指出，部分囤積個案可能罹患思覺失調症、失智症或其他身心疾病，但也有不少人並非精神疾病患者，囤積原因可能與過去生命經驗、焦慮或缺乏安全感有關，因此不能單憑囤積行為就判定對方患病。他強調，外界看到的是囤積行為，但每個人背後的原因未必相同。

蘇柏文分享，桃園曾有一名長期囤積物品、被鄰居視為社區「問題人物」的個案，原本拒絕接受精神科治療，後來因身體不適住進一般病房，經精神科照會後才確診罹患思覺失調症。接受治療後，個案精神症狀及溝通能力逐漸改善，雖然仍認為部分物品相當重要，但已能理解環境髒亂對健康造成影響，也願意在保留自主權下，接受家人協助整理居住環境。

蘇柏文表示，地方自治規範若要介入，重點應放在已影響公共安全的情況，例如阻礙逃生動線、危及公共衛生等，再透過公權力要求改善；更重要的是建立跨局處合作機制，在整理環境過程中，由衛生、社政及環保等單位同步接觸個案，評估是否需要精神醫療、失智症或認知功能檢查，而非只著眼於清除物品。

他也提醒，家屬最常見的錯誤，就是未經同意直接將囤積物品全部丟棄。雖然出發點是為了改善居住環境，但對有囤積傾向者而言，往往會引發強烈焦慮與憤怒，甚至加劇彼此衝突。他建議，可先陪伴個案逐步整理，從不影響家人生活及安全的區域開始改善，通常比一次全部清除更容易被接受。

蘇柏文表示，若個案已因精神疾病影響判斷能力，無法理解家屬勸說或拒絕溝通，家屬可向衛生單位尋求協助，由公共衛生人員先評估是否屬疑似精神個案，再安排精神科醫師進一步評估及治療。他認為，公共空間及消防危險仍須依法立即處理，但私人居住空間的改善往往需要較長時間，若地方自治規範只剩下強制清除與裁罰，政府與個案容易陷入對立，也可能讓社區反覆落入「清除後再囤積」的循環。

新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩週完成清除。記者杜建重／攝影
新莊區中正路一處老舊公寓頂樓長期堆放大量回收物及雜物，宛如「天空垃圾山」，新北市府動員人力展開強制清運作業，預計耗時約兩週完成清除。記者杜建重／攝影

精神疾病 法律 桃園

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