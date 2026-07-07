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冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，冷氣設26度，電扇開或不開，哪個電費較省？ 示意圖／ingimage
一名網友好奇，冷氣設26度，電扇開或不開，哪個電費較省？ 示意圖／ingimage

炎炎夏日，究竟怎麼開冷氣才最省電？一名網友在Threads發問，冷氣設定26度情況下，電風扇有開和沒開，「電費哪一個會比較貴？」貼文一出，隨即引發大量網友討論。

支持不開電風扇的網友認為，「有開電扇貴許多，多一個熱源和耗電量」、「電費自然是有多開一台電扇比較貴」、「冷氣風速調大就好，不用電扇」、「定頻的應該是沒開吧，少了風扇的耗電」、「當然是電風扇有開的情況下比較貴啊，因為你的冷氣溫度依然是26」。

另一派網友則抱持相反意見，「我試過了，沒開會比較貴」、「沒開電扇的比較貴」、「當然要開，除非冬天，25度以上有風在流動也對呼吸空氣品佳」、「開冷氣同時開風扇，電費會比較平」。

也有專業網友現身認真解說，點出電費高低的關鍵在於壓縮機的運轉時間。該網友指出，沒開電扇的電費比較貴，「因為沒開冷房不均，溫度下降慢，壓縮機就會延長運轉，耗電就高，壓縮機耗電跟風扇比是差10幾倍」。還有人說明，電扇是加速空氣流動，冷氣是降溫，兩者的功能相輔相成。

事實上，也曾有網友在Threads上好奇詢問：「冷氣開26度搭配電風扇跟直接開24度，到底哪一個比較省電？」台電及經濟部能源署當時建議「冷氣溫度宜設定在26~28度搭配電風扇使用」。台電表示，如果想要吹冷氣更省電，加了電扇之後，除了可加速空氣循環，風扇吹出來的風還能把皮膚表面的熱能帶走，讓體感溫度再降3度。

經濟部能源署也指出，冷氣房內配合電風扇使用，可使冷氣分布較為均勻，在維持舒適感條件下，溫度可適度調高節省用電。此外，由於冷氣設定每升高1度會減少6%耗電量，所以「冷氣遙控器」也是一大關鍵。台電指出，市面上大多數的冷氣遙控器都有「舒眠」、「睡眠」的功能按鈕，它可以隨著時間，將冷氣溫度逐漸往上調升2~3度，不僅省電，半夜也不會再被冷醒。

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