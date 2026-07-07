影／餵奶枕、嬰兒睡窩恐藏危機 立委籲建立安全管理制度

不少人喜歡頂級和牛均勻的油花，不過若類似的「雪花」出現在人體肌肉，恐怕不是好事。復健科醫師王思恒提醒，肌肉內脂肪堆積形成的「雪花肌」，不僅可能影響肌肉品質，更與糖尿病、肌少症及跌倒風險增加有關，民眾別只看體重數字，更應留意肌肉健康。

2026-07-07 12:00