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影／餵奶枕、嬰兒睡窩恐藏危機 立委籲建立安全管理制度

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）與靖娟基金會執行長許雅荏（右）今天舉行記者會，指出餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等嬰幼兒用品潛藏風險，希望政府建立高風險嬰幼兒用品的安全管理制度。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（中）與靖娟基金會執行長許雅荏（右）今天舉行記者會，指出餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等嬰幼兒用品潛藏風險，希望政府建立高風險嬰幼兒用品的安全管理制度。記者潘俊宏／攝影

市面上各式標榜方便育兒的嬰幼兒用品快速增加，但部分產品可能潛藏嗆奶、窒息、翻覆等安全風險。民進黨立委林月琴與靖娟基金會今天舉行記者會，指出餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等用品可能造成嬰幼兒意外，呼籲政府建立高風險嬰幼兒用品安全管理制度。

林月琴表示，餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等產品，雖強調可減輕家長照顧負擔，但部分宣傳容易讓照顧者，尤其是新手爸媽誤以為嬰兒能自行喝奶、獨自睡眠，或短暫離開洗澡現場。然而，這些用品若使用不當，可能增加嗆奶、窒息、跌落及溺水等風險，民眾往往因不了解潛在危害而忽略安全問題。

林月琴指出，部分嬰幼兒用品目前缺乏完整的安全管理與風險分級制度，政府應針對高風險產品建立明確規範，強化產品資訊揭露，讓家長能充分了解使用風險。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，歐美許多國家早已針對部分高風險嬰幼兒用品發布安全警示或召回資訊，台灣也應建立完整的安全警示及召回資訊平台，提供家長查詢管道，同時要求電商平台與業者落實商品管理責任。

民進黨立委林月琴（中）與靖娟基金會執行長許雅荏（右）今天舉行記者會，指出餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等嬰幼兒用品潛藏風險，希望政府建立高風險嬰幼兒用品的安全管理制度。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林月琴（中）與靖娟基金會執行長許雅荏（右）今天舉行記者會，指出餵奶枕、嬰兒睡窩及洗澡椅等嬰幼兒用品潛藏風險，希望政府建立高風險嬰幼兒用品的安全管理制度。記者潘俊宏／攝影

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