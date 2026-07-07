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颱風來襲前先別囤糧？他曝悲劇下場 網爆共鳴：根本在說我

聯合新聞網／ 綜合報導
大賣場示意圖。聯合報系資料照
大賣場示意圖。聯合報系資料照

颱風來臨前，不少民眾都會提前到賣場採買泡麵、零食等存糧。不過，一名網友因應巴威颱風預先囤好食物，沒想到颱風還沒到，自己就在短短幾個小時內吃掉大半存糧，最後盯著櫃子裡僅剩的洋芋片忍不住心動，笑喊「這兩天先不要囤糧」。貼文曝光後，吸引近4萬網友按讚。

這名網友在社群平台「Threads」表示，下班回家後短短4個小時，就陸續吃掉一杯來一客泡麵、一包科學麵、一個麵包、一個布丁，以及兩罐鋁箔包裝的阿薩姆奶茶。等到回過神時，原本為了颱風提前準備的糧食已經所剩無幾，只剩下櫃子裡的一包洋芋片，讓他忍不住一直盯著看，心癢想打開來吃，無奈笑稱「這兩天先不要去囤糧」。

貼文一出後，多數網友都表示「我還以為只有我這樣」、「糧食沒有消失，只是轉移到了另一個倉庫」、「越早囤糧越少，因為都吃掉了」、「哈太真實了，超前部署變成超前消化」、「我也是颱風還沒來就被吃光了，還要再去囤貨」、「永遠的謊言：買麵包當明天的早餐」、「叫你防颱準備，不是叫你囤在肚子裡準備」、「跟晚上買的隔天早餐一樣，沒有一個能看見太陽」。

隨著6月正式進入颱風旺季，近期台灣周邊海域熱帶系統蠢蠢欲動，讓不少民眾已開始檢查家中防災物資、提前做好防颱準備。本站曾報導，家事達人486呼籲，防災工作不應等到海上或陸上颱風警報發布後才倉促進行，而是平時就應養成定期檢查與補充防災物資的習慣。

486表示，許多人提到防颱，第一時間想到的往往是泡麵、罐頭及飲用水等糧食儲備，但實際上每逢強颱侵襲，停電往往才是最直接影響民眾生活的問題。當家中照明設備失去作用、手機無法充電，甚至網路與通訊中斷時，不僅造成生活不便，也容易增加焦慮感。

486建議民眾可先盤點家中的防災設備，確認是否備有手電筒、充電式照明設備、充電風扇、防災收音機及行動電源等基本用品。其中，防災收音機即使在網路中斷的情況下，仍可持續接收政府發布的最新災害資訊；充電風扇則能在停電期間維持基本空氣流通，提升居家舒適度。

除了停電應變設備外，避難包內容也不容忽視。486指出，民眾可準備保存期限較長且方便攜帶的營養棒、乾糧等簡易糧食，同時備妥足量飲用水、個人常備藥品及重要證件影本，以因應突發狀況。若家中有長者、幼童或寵物，也應依據實際需求增添專屬用品，確保緊急時刻能獲得妥善照顧。

強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

巴威颱風 賣場

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