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新莊屋頂成垃圾山老翁稱「研究核能」 新北市府出手清運將追繳200萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
拆除大隊人員在屋頂進行清運作業。記者黃子騰／攝影
拆除大隊人員在屋頂進行清運作業。記者黃子騰／攝影

新北市新莊區高姓老翁長年在住處屋頂及樓梯間堆回收物及雜物，造成環境衛生及公共安全疑慮。里辦公處3年前曾透過民間團體協助清理，但高男仍持續堆積。新北市府昨天展開強制清運，清理作業預計2周完成，並將對高男追繳代履行費200萬元。

高男住處所在地的全安里里長蔡明祥指出，早在2021年就發現高男不斷將回收物搬回5樓住處及6樓頂樓，甚至晚上9時許還在搬東西。經詢問後高男表示是要賣回收賺錢，但只要被搬到頂樓的物品幾乎都只進不出，長年下屋頂堆滿回收物及雜物，他及鄰居、高男家人多次勸導都無用。2021年時里內志工及慈濟志工曾協助清理，但高男仍持續撿拾物品回家堆放，還表示撿這些是要跟朋友一起研究核能。

里長蔡明祥表示，高男與兒女同住，家人對高男行為也感到無奈，勸導多次都無用，高男有時還要兒子幫忙一起搬。今年高男堆的物品比之前更多，自己住處頂樓及隔壁頂樓都被堆滿，連水塔上空間也都不放過。

據了解，附近鄰居受不了高男行為憤而檢舉，2023年時新莊區公所委由廢棄物清除廠商進行屋頂清理作業，環保局亦多次針對環境衛生及屋頂堆置情形辦理稽查、限期改善及裁處；工務局亦依公寓大廈管理條例辦理查處及裁罰，但高男始終固我未改善。

新北市府公安稽查小組上月前往稽查，會勘後於6月29日張貼限期改善公告限5日改善，但期限屆滿仍未完成改善，市府昨天（6日）執行強制清除作業。由工務局、違章建築拆除大隊、環保局及區公所共同執行，其中違章建築拆除大隊負責違章建築拆除及堆置物運送作業；環保局負責現場作業督導、廢棄物載運及後續處理。動員約40名人力，調度約5輛機具及小、大型車輛進行載運作業，預計2周完成強制清理作業，預計向高男追繳代履行費200萬元。

里長蔡明祥指出，高男此次被強制清運後得繳交200萬清理費，高男有說他將退出研究核能，交給5個朋友繼續研究，蔡明祥無奈的說，希望高男能就此停止這種行為，後續將持續關注是否有再次堆積的情況。

吊車將一袋袋廢棄物吊運下來。記者黃子騰／攝影
吊車將一袋袋廢棄物吊運下來。記者黃子騰／攝影

拆除大隊出動吊車進行清運。記者黃子騰／攝影
拆除大隊出動吊車進行清運。記者黃子騰／攝影

新北市府執行強制清運作業。記者黃子騰／攝影
新北市府執行強制清運作業。記者黃子騰／攝影

高男居住的公寓頂樓被堆滿回收物及雜物。記者黃子騰／攝影
高男居住的公寓頂樓被堆滿回收物及雜物。記者黃子騰／攝影

拆除大隊出動吊車一袋袋將雜物運下。記者黃子騰／攝影
拆除大隊出動吊車一袋袋將雜物運下。記者黃子騰／攝影

高男在住處頂樓堆滿回收物。記者黃子騰／攝影
高男在住處頂樓堆滿回收物。記者黃子騰／攝影

新北市新莊區高姓老翁將屋頂堆滿回收物。記者黃子騰／攝影
新北市新莊區高姓老翁將屋頂堆滿回收物。記者黃子騰／攝影

廢棄物 環保局

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