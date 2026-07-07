影／民團推「透明餐桌」連署 籲修法標示主要原料產地
國外原料來台加工後，經「實質轉型」即可標示產地為「台灣」，民間團體認為已成為食品標示制度漏洞。上下游文化基金會今天將「透明餐桌」連署書送交衛福部食品藥物管理署（食藥署），並與公民團體、農漁民代表召開記者會，呼籲全面修法，明定加工食品主要原料應誠實標示原產地，保障消費者知情權，維護台灣農業永續發展。
上下游文化基金會指出，現行制度下，國外原料經加工後即可標示為台灣製造，消費者難以辨識主要原料來源，因此發起「透明餐桌」連署，要求主管機關修法，並在政策制定過程中落實社會對話，提升食品標示透明度。
上下游文化基金會副執行長邱靜慈表示，原本僅用於填補夏季供應缺口的中國蘿蔔，如今已演變為全年進口，台灣市場平均每2.5條蘿蔔就有1條來自中國。這些進口蘿蔔經加工後製成蘿蔔糕，市售早餐店販售的蘿蔔糕多數使用中國蘿蔔作為原料，但消費者卻無從得知。
她指出，台灣每年自中國進口超過900公噸烏魚卵，估計可製成市值約15億元的烏魚子產品，約相當於460萬包「一口烏」或300萬片五兩重烏魚子。低價進口原料經加工後流入市場，消費者卻可能在不知情下支付較高價格。
邱靜慈也表示，長期面臨進口競爭的國產花生，未來若再面對更多外國花生進口，在主要原料來源未明確標示下，恐進一步擠壓國產花生市場，衝擊農民生計。
她指出，「透明餐桌」連署推出後，獲得消基會、主婦聯盟環境保護基金會、中華民國營養師公會全國聯合會等民間團體及文化界支持，上線短短54小時內，連署人數即突破5000人。
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