菸槍爺爺陽台抽菸也無效 孫子仍因三手菸狂咳氣喘

別以為不在孩子面前抽菸就沒有菸害。彰化有一個菸齡40多年的爺爺菸槍爺爺，習慣在陽台抽菸，熄菸後回屋抱2歲孫子，仍害孫子反覆咳嗽、氣喘發作；另一名20年菸齡的父親也認為只在戶外抽菸，回家前洗手、噴香水就不會影響家人，直到孩子因過敏及慢性咳嗽反覆就醫，才知道自己將「三手菸」帶回家。

彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師廖頌揚表示，三手菸是指香菸熄滅後，殘留在家具、窗簾、床單、地毯、牆壁、車內，以及吸菸者衣物、頭髮、皮膚上的有害化學物質。即使聞不到菸味，這些毒素仍可能長時間殘留，甚至與空氣中的物質反應形成新的有害物質。開窗、開電風扇或噴香水，都無法清除三手菸。

嬰幼兒、孕婦、長者、慢性肺病患者及毛小孩都是三手菸的高風險族群。尤其幼童常在地板爬行、摸玩具後再把手放進嘴裡，容易透過皮膚接觸、吸入灰塵或舔食物品，將有害物質帶入體內；毛小孩也可能因舔毛、舔腳掌而攝入毒素。

廖頌揚指出，長期暴露於三手菸環境，可能導致呼吸道慢性發炎、慢性咳嗽、氣喘惡化、支氣管炎及肺功能下降，並增加慢性阻塞性肺病及肺癌風險。臨床上，長期接觸菸害者的胸部X光或電腦斷層，有時可見肺部慢性發炎、肺氣腫甚至肺部腫瘤等變化，但無法僅憑影像認定一定由三手菸造成。

醫師提醒，戒菸才是避免三手菸危害最有效的方法。若暫時無法戒除，也應避免在家中、陽台及車內等生活空間吸菸，不要以為換地方抽菸、開窗或噴香水就能保護家人。

廖頌揚強調，勤洗手、更換衣物及定期清潔家具，雖可降低部分殘留毒素，但仍無法完全消除三手菸危害，唯有建立無菸環境，才能真正守護家人與毛小孩的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康