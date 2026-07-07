巴西豆、大陸蘿蔔加工後標「產地台灣」 民團陳抗訴求標示原料原產地

日前因台美關稅協定，美國農產品零關稅叩關，加上近期致癌沙拉油流竄備受討論，民團發起「透明餐桌」連署活動，要求衛福部食藥署修法，食品應標示「原料原產地」，否則現行原物料經過加工後，就可標示「產地台灣」，連署書上線54小時，即獲得5千人連署，民團及農民約20人至衛福部前集結陳抗。食藥署出面回應，將綜整研議，滾動式檢討相關規定。

農民高喊「食物從哪來？我有權知道！」口號。來自雲林斗六的花生農蕭良晉指出，農業部要求國內農民販售農產品，須標示產地台灣，但除直接面對消費者，也有許多廠商向他收購花生做成花生粉、花生醬，這些廠商願意多花一些錢購買本土花生，卻面對其他業者低價購買中國大陸、美國花生製成花生醬，同樣可標示「產地台灣」情況。

蕭良晉指出，農民訴求很簡單，希望民眾花錢支持本土農產品時，不會買到非國產原料製成的產品，農業部推行本土生產履歷標示，讓消費者可以直覺買到台灣農產品，盼好政策延續至衛福部，讓消費者知道原料來源，業者更願意購買本土農產品，幫助產業正向發展。

「讓消費者知道食品產地，是基本訴求。」漁民邱經堯指出，他在連署書上線不到三秒即參與連署，若清楚標示原料來源，也可在食品出問題時，知道可向誰追溯，以他養殖的烏魚為例，這些百分之百國產產烏魚子，若無法被清晰辨識，基層堅持就失去保障，且消費者買到實質來自國外卻標示產地台為的烏魚子，品質不如預期，恐讓本土品牌形象遭遇無妄之災。

營養師公會全聯會常務監事郭素娥指出，消費者有知情權、也有選擇權，若食品不標示原物料來源，恐讓兒童、孕婦、年長、慢性病患等，因標示模糊，而誤食有風險食品，建立安心、透明標示方式，也有助食品產業強化供應鏈管理，加強追蹤、追溯。

上下游文化基金會副執行長邱靜慧指出，我國加入世貿組織後，貿易往來頻繁，進口原物料在國內加工後，就可標示產地台灣，形同沒收消費者知情權，現行國內市場每2.5根羅就有1條來自中國大陸，加工為蘿蔔糕後可標示產地台灣，而近期備受討論的巴西大豆，被製成油品、豆漿後，也可標示產地台灣，消費者卻全然不知情。

食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，將綜整研議民團及農民訴求，搜集國際相關規範，滾動式檢討、與時俱進，而目前農民已可自願性標示原物料產地，若有標示不實，可依「食安法」裁處新台幣4萬至400萬元，盼業者誠實標示，彰顯消費者知情權。