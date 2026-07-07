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艾利之後22年首個典型西北颱！巴威路徑向西南修 暴風圈恐籠罩台南以北

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

強烈颱風可能影響台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，最新路徑向西南調整，暴風圈將籠罩台南以北。隨著AI模式路徑在一整個晚上向西南調整，傳統模式也略微向北調整，各國目前最新路徑也西調，目前趨向石垣島以西並從台灣北部近海通過。

而從目前中央氣象署的最新資料，「觀氣象看天氣」表示，到達台灣近海時，七級暴風圈仍有350公里，且廣達150公里的十級風暴風圈，也將籠罩在桃園以北上空，在路徑上近台距離已經與彭佳嶼十分接近。

以目前路徑來說，「觀氣象看天氣」表示，已經是既1994年弗雷特颱風（350公里），暴風圈最大的西北颱（廣義：一號路徑）；而若以典型西北颱（狹義），台灣有明確颱風記錄以來個案還真的不多，也只有1958年葛瑞絲、1959年畢莉 、1963年葛樂禮颱風、1985年尼爾森颱風以及2004年艾利颱風，可能為近22年來再有典型西北颱靠近。

「觀氣象看天氣」表示，若再追溯上次為強颱且暴風圈達350公里以上颱風，個案更是稀少，已經是63年前的葛樂禮（400公里）了，不過當時氣象署仍為1分鐘平均風速，與現在的10分鐘計算有所不同。

目前巴威颱風持續接近中，「觀氣象看天氣」表示，周五是暴風圈逐漸進入台灣海域及陸地的過程，周六整天則為暴風圈籠罩及通過台南以北的時刻，由於它的暴風圈「十分巨大」，各地的風勢以及台南以北雨勢感受都會十分顯著，各地都有巨浪發生機會，中北部也要留意「暴潮」，路徑仍有調整空間、持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台南 巴威颱風 石垣島

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