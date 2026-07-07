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巴威來勢洶洶！陳其邁：路徑類似凱米颱風、雨勢影響比風大

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁會同消防局長王志平（左）及水利局代理局長蔡易勲（右）說明目前高雄市的颱風整備情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁會同消防局長王志平（左）及水利局代理局長蔡易勲（右）說明目前高雄市的颱風整備情形。記者徐白櫻／攝影

強颱巴威（BAVI）逼近台灣，高雄0626豪雨造成多地積淹水陰影未退。市長陳其邁表示，上次淹水嚴重的田寮月世界將調派移動抽水機應變，此次颱風跟前年凱米颱風路徑可能會有點類似，雨勢影響比風力大，部分山區降雨可能劇烈，今天下午展開山區加強應變措施。

針對颱風到來，市長陳其邁今早在市政會議前表示，市府昨天已召開應變會議，要求水利局盤點今年6月相關的淹水或積水地區狀況，希望在颱風來前先做好準備，如以移動抽水機或堤防加高等相關措施來因應這次颱風。

陳其邁說，二仁溪田寮月世界部分，水利局會先採取移動抽水機及部分堤防加高因應，他要求周五之前要完成。另在整個堤岸工程跟固定式抽水機等，大概預算3億元，中央已經下來會勘，會用最快時間，在今年底或明年中之前，希望相關固定的防洪工程能夠盡速完工。

陳其邁指出，這次颱風路徑比較偏台灣北部，可能類似前年的凱米颱風路徑，也就是高雄所受到的雨勢影響會比風力所造成的影響來得大，部分山區雨量可能會下得非常劇烈，所以今天下午會就山區相關應變措施來做加強工作，確保高雄損害可以降到最低。

凱米颱風是在2024年7月襲台，當時造成高雄多地積淹水嚴重，市區多棟大樓地下停車場淹水，數百輛汽機車淹水報銷，山區也有多處土石流帶來嚴重災情。

陳其邁 凱米颱風 水利局 巴威颱風

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