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巴威颱風進逼 黃偉哲著青蛙裝下水道縱走檢視清淤排水

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
巴威颱風進逼，台南市長黃偉哲今早著青蛙裝下水道縱走檢視清淤排水。記者謝進盛／翻攝
巴威颱風進逼，台南市長黃偉哲今早著青蛙裝下水道縱走檢視清淤排水。記者謝進盛／翻攝

巴威颱風逐步進逼，威力不容小覷，台南市長黃偉哲今上午前往中西區中成路視察雨水下水道維護情形，黃並穿戴青蛙裝裝備，親自進入箱涵內部進行「下水道縱走」，檢視清淤成果及排水狀況，了解防洪設施整備情形。

水利局表示，此次視察地點為中西區B幹線雨水下水道系統，該幹線主要收集民族路二段、青年路及開山路等區域地表逕流，最終進入成功路幹線通往運河出海，是中西區重要排水幹線之一。

水利局指出，今年汛期前已完成開孔檢查，今日現場檢視確認箱涵內部無淤積、壁體結構良好、排水順暢。因應汛期，各區公所年初即發包開孔檢查及清淤開口契約，優先針對嚴重淤積孔位進行檢視。

至今年1至6月間，市府已完成高達7891孔的人孔檢查，此外，在檢查過程中，若發現淤積深度達箱涵內部深度10%以上，即刻派工辦理清淤，迄今為止，雨水下水道已清淤長度達6萬8203公尺，清淤量達1萬4209立方公尺，同時搭配環保局每月辦理的側溝巡清，確保排水網絡暢通。

黃偉哲表示，因應颱風可能影響，今特別前往視察雨水下水道巡檢及維護情形，實地了解防汛整備成果，感謝水利局同仁長期投入下水道巡檢及維護工作。

他指出，下水道作業環境不僅空氣品質不佳，還可能存在有害氣體影響，工作相當辛苦且具有風險，希望未來持續導入機器人等科技設備協助巡檢，以科技提升作業效率。

黃偉哲說，自2018年底至今，南市雨水下水道建設長度已增加約54公里，建設總長度已達到753公里，而市府將持續完善排水設施，提升整體防洪能力。

南市水利局指出，今年汛期前已完成開孔檢查，今日現場檢視確認箱涵內部無淤積、壁體結構良好、排水順暢。記者謝進盛／翻攝
南市水利局指出，今年汛期前已完成開孔檢查，今日現場檢視確認箱涵內部無淤積、壁體結構良好、排水順暢。記者謝進盛／翻攝

巴威颱風進逼，台南市長黃偉哲今早著青蛙裝下水道縱走檢視清淤排水。記者謝進盛／翻攝
巴威颱風進逼，台南市長黃偉哲今早著青蛙裝下水道縱走檢視清淤排水。記者謝進盛／翻攝

巴威颱風 黃偉哲 水利局

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