不是胖才有！大腿長「和牛雪花」恐增糖尿病風險 醫授4招自測

不少人喜歡頂級和牛均勻的油花，不過若類似的「雪花」出現在人體肌肉，恐怕不是好事。復健科醫師王思恒提醒，大腿肌肉內脂肪堆積形成的「雪花肌」，不僅可能影響肌肉品質，更與糖尿病、肌少症及跌倒風險增加有關，民眾別只看體重數字，更應留意肌肉健康。

復健科醫師王思恒近日在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，日本A5和牛因脂肪均勻分布在肌肉纖維間，造就入口即化的口感；但若人體肌肉也出現類似情形，醫學上稱為「肌脂肪變性」（Myosteatosis），代表脂肪已滲入肌肉組織，是身體退化的警訊。

他指出，透過肌肉超音波或磁振造影（MRI）即可觀察到肌肉內脂肪如大理石紋般分布。過去醫界曾認為這只是老化現象，但近年研究發現，這些脂肪會持續分泌發炎物質及游離脂肪酸，影響周圍肌肉細胞功能，降低對胰島素的反應，進一步拖累全身代謝，增加糖尿病等代謝疾病風險。

王思恒表示，在門診以肌肉超音波檢查時，經常可看出不同族群的差異。規律運動者因肌肉脂肪較少，超音波影像清晰、肌纖維紋理分明；相較之下，久坐缺乏運動者，肌肉內脂肪較多，超音波訊號容易散射，畫面變得模糊，肌纖維輪廓也較不清楚。

他也引用研究指出，早在1997年刊登於《Diabetes》期刊的研究便發現，對肥胖族群而言，大腿肌肉脂肪滲透程度對胰島素敏感性的負面影響，甚至比內臟脂肪更明顯。

至於減重方式，王思恒提醒，若只靠節食雖可降低體重，也可能減少部分大腿脂肪，但若搭配運動減重，大腿肌肉脂肪及內臟脂肪的改善幅度接近單純節食的兩倍。他提醒，若只瘦體重、沒有改善肌肉品質，仍可能成為「瘦的雪花人」，糖尿病風險未必因此降低。

他也提供4種簡單方式，在家初步檢視肌肉功能，包括單腳站立30秒，若需扶牆或明顯搖晃，可能代表下肢控制力退化；50歲以上民眾進行30秒椅子起立測試，若少於14次屬偏低；男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，可能代表肌肉量不足；男性腰圍大於或等於90公分、女性大於或等於80公分，則代表腹部脂肪過多，也可能伴隨肌肉脂肪堆積。

王思恒指出，亞洲人在相同BMI下，本來就比歐美白人更容易累積內臟脂肪及脂肪肝，因此即使體重正常，也不能忽略肌肉脂肪化的風險。

他建議，預防「雪花肌」應從生活習慣著手，包括每周進行2至3次重訓，如深蹲、硬舉及推、拉等大肌群訓練；每周累積150分鐘中等強度有氧運動，例如快走、騎自行車或游泳；攝取足夠蛋白質，規律運動或有疾病的長者每日每公斤體重約1.2至1.5公克，若同時減重可提高至1.5至2公克；此外，每久坐1小時就應起身活動1至2分鐘，以維持肌肉健康、降低代謝疾病風險。