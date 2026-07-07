巴威恐以強颱侵台 氣象署：周四白天海警晚上陸警、暴風圈周五傍晚觸陸

巴威颱風持續逼近，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，周五、周六這兩天最為接近台灣，目前預估路徑以通過台灣東北方近海，往西北方的台灣北部海面機率最高。暴風圈碰到台灣陸地會是落在周五傍晚或之後，就會進入暴風圈的範圍。雨勢影響地區包括中部以北和東北部地區，以及南部山區、花蓮山區，尤其台中以北的山區降雨最明顯。周五開始各地風力有增加趨勢。氣象署預計周四白天起先後發布海上陸上颱風警報。

李孟軒表示，目前台灣附近雲量偏少，主要還是受到太平洋高壓影響。不過，在中午過後，還是要留意局部午後雷陣雨發展。另外，巴威颱風距離台灣東南東方2100公里左右，整個環流還是比較寬廣的，七級風暴風半徑有350公里，強度還是有強烈颱風等級，目前中心風速每秒60公尺。

巴威颱風未來移動路徑，李孟軒表示，預估今天、明天大致還是沿著太平洋高壓南側，比較朝西北西的方向移動。到了周四隨著太平洋高壓逐漸東退，它開始有比較往北的分量，逐漸朝西北方向移動。周五左右就會進入琉球附近海面，一直到台灣東邊海面一帶。周六上午8時預估會在台灣東北方近海區域，預計它持續往西北移動，周六晚間進入中國一帶區域。目前它的路徑還是以通過台灣的東北方近海到北部海面區域偏高。

強度方面，李孟軒說，颱風在接近台灣過程中，有稍微減弱的趨勢，預計會來到強烈颱風下限到中度颱風上限的等級。它的暴風範圍比較寬廣，半徑有350公里，影響的範圍也會比較大。目前預測路徑沒有太大變化的話，預估周四白天就有機會發布颱風的海上警報，稍晚在周四晚間至周五凌晨也會陸續發布颱風的陸上警報。

不過，李孟軒表示，在陸上警報的區域和範圍，隨著颱風靠近仍有些變數的情況，目前它距離台灣有2100公里，持續留意最新颱風資訊。

未來降雨趨勢，他說，今天、明天各地以晴到多雲為主，中午過後還是會有局部雷陣雨的發展，主要會是在西半部偏山區的地方，另外在北部地區、嘉義、南投靠山區的地方，也可能會有午後雷陣雨。周四白天大致上仍偏向午後雷陣雨，不過風向比較偏東北風，所以午後雷陣雨的區域在南部地區和中部山區一帶，桃園以北和宜蘭地區降雨部分比較偏晚上時候逐漸增加。

李孟軒表示，比較明顯雨勢預估在周五、周六這兩天，周五受到巴威颱風及其外圍環流影響，所以整體的降雨明顯增加，其中在中部以北、東北部地區，以及南投、北花蓮山區可能有豪雨等級降雨，最明顯降雨會落在台中以北山區，可能有豪雨等級以上降雨。

周日隨著颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，李孟軒表示，可能在整個西半部地區有局部雷雨情形，宜蘭、花蓮有局部陣雨現象。下周一降雨更為局部一些。

溫度趨勢，今天是24節氣的小暑，李孟軒表示，周四颱風還沒來之前，降雨比較少，所以各地以高溫炎熱為主，各地可以來到32度以上，尤其大台北地區、中南部近山區、花蓮縱谷可能還是有36度以上高溫出現。周五隨著颱風開始影響之下，降雨就會逐漸明顯起來，各地高溫有下降趨勢，不過要留意金門和花東縱谷位於颱風背風側，可能有焚風發生機率，溫度相對比這幾天再高一些。

李孟軒表示，周四之前天氣相對穩定，比較偏高溫炎熱，但中午過後有些午後雷陣雨，桃園以北、宜蘭周四晚間之後，降雨逐漸明顯起來。最明顯降雨會在周五、周六，其中在北部地區、宜蘭地區、中部地區有豪大雨，另外南部山區和花蓮山區可能有局部豪雨，豪雨以上等級降雨預估會在台中以北山區，這一波雨勢最明顯的地方。

各地及離島留意強風巨浪，李孟軒說，明天起基隆北海岸、東半部包含蘭嶼綠島、恆春半島有機會出現長浪，馬祖周四開始也會有長浪的機率，明天起前往海邊要特別注意安全。

他說，巴威颱風路徑上，預估周五上午8時快要進入琉球附近海面，相對比較接近台灣的時間點，預計是在周五晚上到周六白天，周六晚間開始就會逐漸進入中國大陸一帶逐漸遠離，以目前時間點來預估的話，周四晚上到周五凌晨是有機會發布陸上颱風警報，陸警時間主要是取它暴風圈進入到台灣陸地的前18小時，預估暴風圈碰到台灣陸地會是落在周五傍晚或之後，就會進入暴風圈的範圍。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供