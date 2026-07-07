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1顆關節炎老藥竟可能致命 長庚揪出「過敏關鍵基因」精準用藥防悲劇

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓表示，服用撒樂腸溶錠可能產生延遲性過敏反應，也可能在服藥數天或數周後出現嚴重副作用。記者廖靜清／攝影
林口長庚醫院皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓表示，服用撒樂腸溶錠可能產生延遲性過敏反應，也可能在服藥數天或數周後出現嚴重副作用。記者廖靜清／攝影

使用超過半世紀、治療類風濕性關節炎與僵直性脊椎炎的常用老藥「撒樂腸溶錠」（Sulfasalazine），竟可能讓患者全身皮膚大面積壞死、猛爆性肝炎，甚至留下失明後遺症，過去全球對於該藥的致病機轉一無所知。林口長庚醫院皮膚科團隊近期完成跨國研究，找出該藥引發藥物過敏的關鍵基因。同時，呼籲使用該藥品前應先檢驗基因。

這項研究由林口長庚醫院領軍，結合台灣、中國大陸、日本、泰國及馬來西亞等亞洲研究團隊，成果已於今年6月刊登在國際過敏與免疫領域頂尖期刊「Journal of Allergy and Clinical Immunology」。

林口長庚醫院皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓表示，「撒樂腸溶錠」是治療類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎及發炎性腸道疾病的重要疾病修飾藥物（DMARD），因療效穩定、價格低廉，至今仍是全球數百萬名患者的重要第一線用藥，也是許多患者使用生物製劑前的首選。

陳俊賓說，少數患者服藥後可能出現腸胃不適、頭痛與皮膚紅斑等不良反應，嚴重者可能有藥物反應合併嗜伊紅性白血球增多症候群（DRESS）、史蒂芬強生症候群（SJS）及毒性表皮壞死溶解症（TEN），死亡率高，倖存者也可能留下角膜受損、視力下降等永久後遺症。

服用「撒樂腸溶錠」可能產生延遲性過敏反應，如皮膚紅疹或變黃、發燒與搔癢，通常在服藥數天或數周後出現。陳俊賓說，臨床曾收治患者服藥後持續高燒、全身紅疹，短短幾天便演變成猛爆性肝炎。也有人皮膚大面積剝落，如同嚴重燒燙傷，必須入住燒燙傷加護病房搶救，病況十分凶險。

過去全球一直未能釐清這類藥物為何會引發致命過敏，林口長庚醫院副院長賴伯亮表示，研究團隊整合亞洲五國病例資料，歷經多年分析，終於找出四個高度相關的HLA-B基因型，包括HLA-B*39:01、HLA-B*13:01、HLA-B*38:02及HLA-B*15:02。

陳俊賓指出，這項研究顯示，只要帶有HLA-B*39:01、HLA-B*13:01、HLA-B*38:02及HLA-B*15:02其中任一基因型，服用撒樂腸溶錠後發生嚴重藥物過敏的風險提高13.9倍。在台灣及華人族群中，這四項基因合併篩檢的敏感度約達85%，具有相當高的臨床預測價值。

林口長庚團隊不僅找出高風險基因，更透過免疫實驗與分子結構分析證實，藥物及其代謝物會與特定HLA基因結合，異常活化體內毒殺型T細胞，進而攻擊皮膚及內臟器官，導致嚴重藥物過敏反應，進一步釐清疾病發生機轉。

陳俊賓表示，雖然「撒樂腸溶錠」引起嚴重藥物過敏的發生率僅約0.4%，一旦發生恐危及生命，也會造成龐大的醫療及社會成本。若能在患者開始服藥前先接受基因檢測，辨識高風險族群，醫師即可改用其他替代藥物，大幅降低嚴重藥害發生的機會。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，長庚團隊多年來已陸續找出抗癲癇藥、痛風藥及部分抗生素等多項藥物的過敏基因，並成功推動臨床基因篩檢。這次完成撒樂腸溶錠的基因研究，可望讓台灣在藥物基因體學及藥物安全精準醫療持續站上國際，未來若能納入臨床常規流程，建立「先檢測、再用藥」模式，降低藥害風險。

長庚醫院皮膚科團隊破解風濕關節炎藥物引起過敏的重要基因。圖／長庚醫院提供
長庚醫院皮膚科團隊破解風濕關節炎藥物引起過敏的重要基因。圖／長庚醫院提供

長庚領軍跨國研究，揪出關節炎常用藥的「過敏雷區」基因，可避開致命的過敏危機。記者廖靜清／攝影
長庚領軍跨國研究，揪出關節炎常用藥的「過敏雷區」基因，可避開致命的過敏危機。記者廖靜清／攝影

長庚 關節炎 類風濕性關節炎 基因

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