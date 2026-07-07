強颱巴威直撲 澎湖輪10日、12日船班調整

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，以高達350公里的超大暴風半徑平今年風王紀錄，預計將於本周五、周六最接近台灣，由於預期可能帶來致災性強風豪雨，往來高雄至馬公航線的「澎湖輪」今提前宣布船班調整，提醒計畫往返台澎的旅客多加留意。

台灣航業公司表示，為了確保旅客與船舶安全，調整強颱巴威影響期間的船班計畫，原訂 7月10日上午9時由澎湖往高雄的航班，將大幅提前至前一天的7月9日上午11時開航，以便在海象進一步惡化前協助旅客疏運。

同時原訂7月10日晚間11時由高雄往澎湖，以及7月12日下午3時30分澎湖往高雄的船班，因正值颱風影響最劇烈期間，預期海象不佳，全數取消，共計取消2船班。

中央氣象署觀測指出，強烈颱風巴威結構紮實，近中心最大風速達每秒60公尺，正穩定向西北西行進，預估9日起北轉接近台灣近海，由於巴威颱風暴風圈極大，台灣沿海勢必面臨強風巨浪，海象將急劇惡化。