中捷推「子午捷伴2.0」引爆熱潮 首5日運量創同期新高

台中捷運暑假攜手知名VTuber品牌「子午計畫」推出「子午捷伴2.0－捷然心動」聯名活動，自7月1日登場以來吸引大批粉絲朝聖。中捷公司今公布首波成果，活動前5日全線累計運量達26萬5921人次，較去年同期成長24.76%，創下同期新高；聯名一日旅遊票首批1500張全數售罄，周邊商品營業額突破250萬元。

中捷公司表示，今年「子午捷伴2.0」全面升級，在北屯總站、松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站及高鐵台中站等7座主題車站，推出專屬VTuber車站廣播、主題進站音樂、聯名彩繪列車、等身比例人形立牌及疊色集章活動等內容，打造沉浸式搭乘體驗，吸引全台粉絲利用暑假前來台中朝聖。

中捷公司指出，根據統計，活動期間各主題車站運量均明顯成長，其中北屯總站較去年同期增加94.18%，幾近翻倍，較前一周同期也成長84.62%，增幅居各活動車站之冠；松竹站、文心崇德站、文心中清站及文心森林公園站運量，也較去年同期成長39%至42%，帶動整體捷運運量攀升。

不少外縣市粉絲特地前來體驗聯名活動，手持相機及應援周邊，在各主題車站拍照打卡。參與活動的陳姓學生表示，一走進車站就能聽到喜愛的VTuber專屬廣播，搭配主題進站音樂、彩繪列車及車站布置，彷彿置身沉浸式展演空間。

中捷公司總經理朱來順表示，「子午捷伴2.0」短短5天便獲得熱烈回響，展現公共運輸與流行文化跨界合作的效益，不僅成功吸引年輕族群搭乘捷運，也帶動周邊商品銷售及城市觀光人潮，活動持續至9月30日。未來中捷將持續結合文化創意、觀光旅遊及特色IP，讓捷運不只是交通工具，更成為展現城市魅力與創意的重要平台。