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罹癌男子險切左肺 健保給付術前免疫併化療助他保肺獲新生

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林姓病患經檢查發現大於4公分的腫瘤，且位置緊貼大血管與主氣管（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
林姓病患經檢查發現大於4公分的腫瘤，且位置緊貼大血管與主氣管（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

隨低劑量電腦斷層篩檢普及，越來越多早期肺癌被及早發現，但腫瘤較大或已有淋巴結轉移，過去往往免不了要切除大片肺部組織，甚至面臨「全肺切除」導致術後生活品質崩壞的困境。大千綜合醫院表示，今年6月起，衛福部正式將「免疫制劑合併化學治療」納入早期非小細胞肺癌的術前輔助治療健保給付，不僅為病友省下數十萬元的龐大經濟負擔，更有望透過術前讓腫瘤縮小，幫助病人保留寶貴的肺部功能。

大千綜合醫院表示，53歲林姓病患先生正值壯年，是家中的經濟支柱，日前因胸痛就醫，經低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，確診為第二期肺腺癌。經進一步基因檢測，顯示他並無常見的 EGFR與ALK基因突變。由於病患的腫瘤大於4公分且位置緊貼著左側的肺大血管與主氣管，外科團隊初步評估，如果直接開刀，唯一的選擇只有進行對肺活量打擊極大的「左全肺切除術」。

大千胸腔內科醫師羅澤賢指出，全肺切除對病人的肺活量是毀滅性的打擊，未來別說工作，連日常走動都可能喘不過氣。考量到病患身為家庭經濟支柱及未來的生活品質，醫療團隊決定採取「先縮小、再開刀」策略，建議他接受術前免疫合併化學治療。

羅澤賢表示，在精準藥物介入下，病患的腫瘤在短時間內顯著退縮，成功達到「降階」效果。最終，外科團隊順利避開大血管，僅切除林先生的「左上肺葉」，成功保留功能正常的左下肺葉。在內外科團隊精準且迅速的決策下，病患從接受免疫治療到完成手術，全程僅耗時8周，目前已順利回歸原本的工作與生活軌道。

他說，根據6月1日生效的健保新規，早期非小細胞肺癌病人只要符合腫瘤大於等於4公分，或已出現局部淋巴結轉移，即可考慮在手術前接受此項輔助治療。同時，健保對此治療方案至多給付3個療程，這對過去因無法負擔自費免疫藥物而陷入兩難的家庭而言，無疑是一劑強心針。

但羅澤賢也提醒，病人在接受治療前必須與醫療團隊充分評估潛在風險。首先是副作用考量，除了傳統化療造成的疲倦與惡心外，還需防範免疫治療特有的免疫相關不良反應，如免疫性肺炎、腸胃炎、甲狀腺功能異常等。其次，免疫反應引起的組織發炎與沾黏，可能會增加外科醫師開刀時的剝離難度；少數對藥物反應不佳的病人也可能面臨腫瘤在治療期間變大，進而延誤手術黃金時機的風險。

他強調，早期肺癌治療已不再是外科手術單打獨鬥的時代，而是進入胸腔內科、外科、影像科等多專科團隊跨界合作的「個人化治療」時代。呼籲病友如確診早期肺癌切勿慌張，應積極與胸腔內外科團隊深入討論，在手術前評估是否適用最新的健保新制，量身打造一個兼顧「存活率」與「術後生活品質」的完美策略。

羅澤賢醫師表示透過健保給付的精準治療，不僅治療的經濟負擔大減，更能幫助病人保留寶貴的肺部功能。圖／大千綜合醫院提供
羅澤賢醫師表示透過健保給付的精準治療，不僅治療的經濟負擔大減，更能幫助病人保留寶貴的肺部功能。圖／大千綜合醫院提供

病患在精準藥物治療下，腫瘤成功縮小，並順利完成手術（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
病患在精準藥物治療下，腫瘤成功縮小，並順利完成手術（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

衛福部 肺部

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