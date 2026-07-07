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70歲農民下田心梗昏迷心跳停止40分鐘 消防、醫護聯手救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
張姓農民送到醫院時，左前降支動脈完全阻塞。圖／大甲光田醫院提供
張姓農民送到醫院時，左前降支動脈完全阻塞。圖／大甲光田醫院提供

台中大甲70多歲張姓農民日前在農田工作時突發急性心肌梗塞倒地，送醫前已無呼吸、心跳、無血壓。他歷經心跳停止長達40分鐘的生死關頭，消防隊員緊急處置和大甲光田綜合醫院急診團隊、心臟內科、加護病房的跨界接力搶救，奇蹟救回，他最近回診，日常對談如常，連複雜的計算能力都完全恢復。

第一線處置的急診醫學部簡旭霄醫師表示，病患經消防救護車送抵急診時，昏迷指數僅剩最低的3分。他說面對心跳停止個案，急診的首要核心目標是盡快恢復自發性心跳（ROSC）。當時團隊立即進行氣管插管確保機器給氧，並同步架上機械式胸外按壓心肺復甦機（Mechanical CPR），全力實施高品質心肺復甦術。

在正確的心臟按壓，及接連施打強心針、升壓劑的全力搶救下，儀器終於重新跳出訊號，病患順利恢復自主呼吸與心跳。此時，心電圖同步呈現急性心肌梗塞波型，隨後的抽血報告更讓醫護倒吸一口氣，反映心肌受損的關鍵指標高敏感性心肌旋轉蛋白（Troponin-I），竟然遠高於正常值的千倍以上，證實為極重度的急性心肌梗塞。

急診與心臟科醫師線上連線，心臟內科黃鴻儒醫師第一時間趕到急診室接手處理。緊急心導管檢查後，確認張男心臟主要的左前降支動脈與左迴旋支皆有嚴重阻塞，為其放置血管支架以打通血流。黃鴻儒醫師解釋，心跳停止時間越長，身體與大腦因嚴重缺氧引發神經學傷害的風險就越高。為了與時間賽跑，團隊在排除腦出血後，立刻施行「低溫治療」，透過精準將體溫冰封、降低腦部代謝來保護大腦神經。張男在加護病房昏迷5天後甦醒，恢復狀況相當良好。

簡旭霄與黃鴻儒醫師強調，這次能從鬼門關搶回一命，關鍵在於消防隊與醫院「救命鏈」的完美聯手。他提醒，張男雖不抽菸、血壓也有控制，但檢查發現「高血脂」才是這次引發心梗的隱形殺手。具備三高、肥胖、家族史或高齡者皆為高風險群。若近期出現不明胸悶、喘不過氣等前兆，切勿延誤黃金救命時間，應盡速就醫。

大甲光田綜合醫院黃鴻儒醫師說明心導管影像，指出心肌梗塞阻塞位置。圖／大甲光田醫院提供
大甲光田綜合醫院黃鴻儒醫師說明心導管影像，指出心肌梗塞阻塞位置。圖／大甲光田醫院提供

大甲 心臟

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