暑假遊台東更省！YouBike前30分鐘免費 熱氣球、東博都適用

迎接暑假旅遊旺季及兩大觀光盛事，台東縣政府推出公共自行車騎乘優惠。自7月8日起，民眾租借YouBike可享前30分鐘補助12元，相當於YouBike 2.0前30分鐘免費騎乘，若租借YouBike 2.0E電輔車，前30分鐘也只需自付13元，鼓勵民眾利用公共自行車搭配大眾運輸，輕鬆暢遊台東。

縣府交通及養護工程處表示，今年暑假適逢「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」及「東博」接力登場，預期將吸引大批遊客，活動期間周邊道路將實施交通管制，建議民眾善用「大眾運輸＋YouBike」的轉乘方式，不僅能避開塞車與找車位的困擾，也有助於分散車流，提升旅遊品質。

交通處指出，前往東博的遊客可從臺東轉運站搭乘接駁車，各展區周邊也設有YouBike租借站，方便串聯各展區及市區景點、美食。至於前往鹿野高台欣賞熱氣球的民眾，開車者可先將車輛停放於龍田大草坪或永安展售中心，再轉騎YouBike前往；搭乘火車或客運的遊客，也可在鹿野車站租借YouBike，沿途慢遊龍田綠色隧道、鹿野神社等景點。

若計畫騎車前往鹿野高台，交通處建議由鹿野車站沿台9線接高台路前往，全程約5.7公里，路況相對平緩、安全，並提醒民眾避免誤入坡度較陡的產業道路，以確保騎乘安全。

交通處也提醒，暑假天氣炎熱，民眾騎乘前應做好防曬、補充水分，並評估自身體力。出發前可利用YouBike官方App查詢各站點車輛數量及停車位資訊，讓旅程更加順暢，輕鬆享受騎自行車、看熱氣球、逛東博的夏日之旅。