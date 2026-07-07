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地球一年中離太陽最遠...北市天文館曝高溫主因 「一因素」決定氣候

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市天文館今指出地球將運行到一年當中的「遠日點」，太陽與地球距離約為1億5210萬公里。圖／天文館提供
台北市天文館今指出地球將運行到一年當中的「遠日點」，太陽與地球距離約為1億5210萬公里。圖／天文館提供

台北市天文館今指出地球將運行到一年當中的「遠日點」，太陽與地球距離約為1億5210萬公里，外界也好奇為何位於遠日點，氣溫仍在高溫，天文館也解釋，決定地球四季溫度的關鍵並非距離，而是地球自轉軸傾角，也造就遠日點溫度高現象，而地球也正處於全年最慢怠速狀態，時速比近日點慢了約3600公里，距離足足可以繞地球赤道兩圈半。

天文館表示，7月7日遠日點當天，地球與太陽距離，比今年1月4日「近日點」時的約1億4710萬公里，足足遠了500萬公里，差距相當於坐高鐵在北高雄來回狂奔7000多趟，1時31分地球運行到一年當中的「遠日點」，屆時地日距離約為1億5210萬公里，為一年中地球離太陽最遙遠的時刻，卻落在北半球烈日高溫的盛夏。

外界也好其太陽距離地球最遠，卻發生在盛夏，天文館說，決定地球四季溫度的關鍵並非距離，而是地球自轉軸傾角。此時北半球正朝向太陽傾斜，陽光近乎直射台灣上空，日照時間長、單位面積接收到的熱量高，再加上大氣層與海洋的蓄熱效應，才造就了即使在遠日點，依舊是酷熱的夏季氣候。

此外因距離最遠，從地球上看到的太陽「視直徑」也會是一年中最小的時候，相較於1月的「最大太陽」，視直徑整整縮小約3.3%。天文館表示，3.3%的差距雖然肉眼難以察覺，但若使用相同的相機與鏡頭，將1月與7月的太陽影像拍攝後疊加對比，就能清楚看出太陽「縮水」的有趣畫面。

除了太陽變小，天文館表示，遠日點還帶來另一個隱藏版物理效應，這天地球正處於全年最慢的怠速狀態，此時地球的公轉時速約為10萬5480公里，與1月近日點時的10萬9080公里相比，時速慢了約3600公里，這意味著僅僅一天內，地球在太空中就悄悄少跑了高達8萬6400公里，這個距離足足可以繞地球赤道兩圈半。

天文館 太陽 高溫

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