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強颱巴威襲關島「雷達君直接陣亡」！ 台灣人見畫面怕爆：撐住啊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為7月5日美國國家海洋暨大氣總署衛星影像顯示颱風巴威逼近關島。美聯社資料照 美國聯合通訊社
圖為7月5日美國國家海洋暨大氣總署衛星影像顯示颱風巴威逼近關島。美聯社資料照 美國聯合通訊社

強烈颱風「巴威」目前正處於強度巔峰狀態，6日猛烈襲擊關島北方的羅塔島，為當地帶來毀滅性的強風豪雨。有氣象粉專曝光的關島即時監測畫面，只見當地視野一片白茫茫，風雨強勁，氣象雷達更是早早陣亡。由於巴威颱風預計將在本周五、六影響台灣，大批網友紛紛祈求台灣能平安撐過。

強颱巴威6日橫掃關島北方的羅塔島，氣象粉專「停班停課最新通知｜防災即時通」曝光關島即時監測影像，畫面中風雨交加、白茫茫一片，強烈風勢將路樹嚴重吹歪，景象相當駭人。更驚人的是，關島當地的氣象雷達在上午7點19分擷取到最後一張雷達回波圖後，便因不堪風雨狂轟而宣告陣亡。

美媒《福斯新聞》旗下的福斯天氣隔天（7日）也在X上曝光羅塔島現況，只見大批路樹、電線桿歪斜倒地，部分建築、玻璃也受到毀損。據《BBC》報導，此次風災對當地業者造成不小損失，有店家特地花費500元美金（約新台幣1.6萬元）購買夾板封窗以降低損害，遊客也表示預定回國的班機遭取消，只能在店內躲避颱風。

由於巴威颱風路徑持續西行，並預計在本周五、六逼近台灣，大批台灣網友對此十分關注，不少人看到羅塔島慘況後直呼「怕爆」，紛紛擔心「這次台灣可能會受創嚴重」、「我們的電線桿撐得住嗎…不想再停電這麼多天了」、「想當年蘇迪勒也幹爆了五分山雷達」、「想到會來台灣就覺得恐怖，莫拉克2.0」。

中央氣象署表示，巴威颱風預計在9日開始北轉接近台灣，屆時將正式發布颱風警報，10、11日全台受其暴風圈影響將迎來劇烈降雨，特別是山區恐有大雨或局部豪雨，全台民眾必須嚴加戒備。

關島 巴威颱風

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