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不吃白飯害月經延遲？中醫師喊別再忌口：男女都要吃

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫表示，不論男女都應該要吃白飯。示意圖／ingimage
中醫表示，不論男女都應該要吃白飯。示意圖／ingimage

一名女網友近日在Threads發文表示，自己因長期攝取白米飯過少，導致身體機能及氣血受到影響，甚至月經延遲很長一段時間。她表示，看完中醫後才知道，「女生還是乖乖的一定要吃半碗白飯」，並分享自身經驗提醒其他人不要過度忌口。

這篇貼文也釣出中醫師吳宓欣留言回應，直言「不只是女生要吃白飯，男生也要吃白飯唷！！白飯真的是很重要的能量來源。」原PO則回覆表示，「中醫師都出來講話了，一定要吃。」

隨後，吳宓欣再次留言強調，「我的初診，飲食衛教一大重點就是：請養成吃白飯的習慣。」不少網友也認同表示，「白飯到底是什麼時候開始被打成惡魔？太奇怪了」，認為白飯近年常被貼上不健康標籤，但其實只要適量攝取，仍是均衡飲食的重要一環。

事實上，營養師高敏敏過去也曾在臉書發文談到白飯的重要性。她指出，白飯一直被部分民眾妖魔化，甚至有人認為減肥就不能吃澱粉，但其實一碗白飯熱量約280大卡，還含有約8公克蛋白質，只要掌握份量，不需要刻意完全戒除。

高敏敏建議，每天至少有一餐以白飯作為主食，份量約一個拳頭大小即可，晚餐則可搭配原型食物，減少加工食品攝取。她表示，白飯有助於穩定血糖、延長飽足感、降低餐後亂吃零食的機會，也能促進腸胃蠕動、幫助排便，此外，大腦主要能量來源也是醣類，適量攝取白飯有助維持精神與專注力。

她也建議，可將白飯搭配糙米或胚芽米一起食用，讓營養更均衡。她提醒，真正需要減少的是蛋糕、餅乾、白吐司、白麵條等精緻澱粉，而非完全不吃白飯。健康飲食的重點並非全面戒除某一類食物，而是學會選擇適當種類與份量，才能兼顧營養與健康。

中醫 白飯 高敏敏 營養師 月經

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