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行政院核定國影二期工程 新北新聞局嘆6年過去了還是原地踏步

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
行政院昨核定文化部國影二期修正計畫。聯合報系資料照
行政院昨核定文化部國影二期修正計畫。聯合報系資料照

行政院昨核定文化部國影二期修正計畫，新北市政府新聞局長李利貞表示，國影二期從「109年」就是中央承諾全額負擔興建費用，文化部「去年」調整造價，自45億元變成83億，行政院「至今」終於同意。換句話說，6年過去了，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。

另，針對文化部聲稱，經費增加是因為新北市要求增加停車格，李利貞今回應，行政院早在110年就已針對停車格數進行協商，確認照都市計畫要求進行。幾乎就在同一個時期，行政院公共工程委員會於審議過程中提醒文化部「單價偏低」，文化部仍維持原編列數，直到114年才調升工程造價，因此遭行政院質疑合理性。

李利貞強調，新北市在國影一期出地、出錢又出力，在二期給予行政協助不遺餘力，這塊基地就是停車場用地，市府全力配合規劃，才變更為「影視兼停車用地」。而在計畫進度延宕的情況下，文化部不研究如何亡羊補牢，整天思考如何卸責地方，如果把這種心力變成執行力，國影二期早就開始營運。

協拍中心的部分，李利貞說明，時任文化部長、現任行政院副院長鄭麗君108年承諾回饋建置於國影一期，隔年收回，市府和文化部111年簽訂國影二期行政契約時再度確認回饋形式。現在經行政院協調，預計設置在國影二期內。

新聞局表示，昨日市府已聯繫過文化部窗口，對方表示內部尚未決定如何跟新北市府討論後續進行方式。李利貞表示，新莊地區快速發展，中央工程持續延宕，市府仍不放棄維持溝通管道，結果又是只看到文化部在新聞稿宣稱要密切溝通，市府深感無奈。

行政院昨核定文化部國影二期修正計畫，新北市政府新聞局長李利貞表示，6年過去除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。聯合報系資料照
行政院昨核定文化部國影二期修正計畫，新北市政府新聞局長李利貞表示，6年過去除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。聯合報系資料照

文化部 李利貞 行政院

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