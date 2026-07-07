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恐海陸警齊發 賈新興：巴威颱風大又強 通過宜蘭至石垣島之間機率最高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風侵襲機率。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風侵襲機率。圖／取自賈新興臉書

強颱巴威即將威脅台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風大又強，中心最大風速每秒60公尺、瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風暴風半徑350公里、十級風暴風半徑150公里、70%機率半徑360公里，「海警陸警發布機率高」。

他說，依目前資料評估，巴威颱風中心以通過宜蘭至石垣島之間的機率最高。留意觀察歐洲動力模式預報的情境，目前顯示是最壞的情境。隨時滾動更新最新情資，留意氣象署發布最新的颱風消息。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地山區、大台北東半部及宜花有零星短暫雨。周四，午後苗栗以南山區及北北基宜有零星短暫雨，深夜起至周五中午前有受巴威颱風外圍環流影響的機率，台中以北、宜花東及屏東轉有雨。周五中午後至周六，有受巴威颱風影響的機率，全台有雨並有強陣風影響，其中各地山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周日，台南以南及台東有局部雨，午後各地山區、台中以北及花東和高屏有局部短暫陣雨。下周一，花東沿海及台中以北沿海有局部雨，午後各地山區、新竹以南及花東有局部短暫陣雨。下周二，午後西半部及宜花有局部短暫陣雨。下周三，恆春半島有短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，屏東及台東有局部雨，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。

短期氣候趨勢預報，賈新興表示，跟上次預報出現明顯變化，由原先台南以南多雨的趨勢，轉為有少雨的趨勢， 需再觀察後續的預報趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

巴威颱風路徑潛勢預報70%機率範圍。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風路徑潛勢預報70%機率範圍。圖／取自賈新興臉書

巴威颱風 賈新興 石垣島

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