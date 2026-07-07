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大陸發布巴威颱風路徑預報圖 可能這時間登陸台灣

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，強颱巴威可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣北部沿海。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台預估，強颱巴威可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣北部沿海。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸中央氣象台今日6時發布今年第9號颱風「巴威」最新路徑概率預報圖指出，巴威的中心7日5時位於關島塞班偏西方向約560公里的洋面上，中心附近最大風力有17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑為320-380公里，十級風圈半徑160公里，十二級風圈半徑80公里。

預報稱，巴威將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。7月8日前巴威對中國海域無影響，之後趨向台灣以東洋面。

預計9日起，巴威將給中國東部地區帶來強風雨影響，東海大部、黃海南部、釣魚島附近海域、台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部以及華東沿海、廣東東部沿海有強風。台灣及華東等地將有暴雨到大暴雨、局部地區有特大暴雨。

大陸中央氣象台指出，預計巴威將向西偏北轉西北方向移動，逐漸向台灣島東部沿海靠近。有可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，然後於11日夜間至12日上午在浙閩交界附近沿海登陸；也有可能在台灣島以東洋面北上，之後直接登陸浙江沿海。

颱風 大陸 東海

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