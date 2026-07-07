快訊

高中免試入學今放榜！上午11時查詢分發結果 國教署：7月9日報到

長榮張國華內線交易1.2億交保 半小時神速辦保離去…創近年司法紀錄

陪伴學生13年！公館「喜鵲咖啡」熄燈 粉絲不捨：大學時的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威太大「根本閃不掉」颱風論壇：暴風圈肯定觸陸 鎖定台灣東北通過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」

巴威颱風太大了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，巴威颱風的最大特點是350公里的超大暴風圈半徑，上次颱風警報單上出現這個暴風圈數字，已經是足足25年前的往事、2001年尤特颱風。

對台灣來說，這麼大的暴風圈，「最大的問題就是根本閃不掉，連擦邊都做不到」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除非接下來颱風完全走在誤差範圍右側邊緣，否則暴風圈肯定會摸到台灣陸地，加上預報到時巴威仍有強颱等級，暴風圈內絕不灌水，在350公里之間都很有感覺。

至於颱風路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，基本上大致已經鎖定「台灣東北」通過，只是這個「東北」是近到直接登陸，還是遠到宮古島附近上去就要再觀察。只要在誤差範圍內就是有可能。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依中央氣象署最新預報為準，現在能給的重點大概是：

1，周五至周六，颱風影響最大。

2，北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定。

3，中南部山區，大雨確定。

4，其他地方，間歇雨勢和沿海強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威長胖中 粉專：龐大暴風圈估周五晚觸陸籠罩北、東、中部上空

強颱巴威體型龐大 暴風圈周五傍晚逐步籠罩…距離多近周四是關鍵

巴威颱風暴風圈周五晚上觸陸 專家：雲林以北到大台北、宜蘭風雨最大

強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」

相關新聞

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

海陸警機率高 賈新興：巴威颱風大又強 通過宜蘭至石垣島之間機率最高

強颱巴威即將威脅台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風大又強，中心最大風速每秒60公尺、瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風暴風半徑350公里、十級風暴風半徑150公里、70%機率半徑360公里，「海警陸警發布機率高」。

台中蝴蝶谷4死揭登山2大迷思 雨已停、沒封山未必安全

台中谷關蝴蝶谷落石釀4死1傷，震驚各界。專家指出，「雨後放晴就安全」及「沒封山就能走」是台灣登山最常見兩大迷思，也是此次悲劇主原因，豪雨後邊坡崩塌具延遲性，非管制山域也暗藏風險，呼籲建立正確風險觀念。

巴威太大「根本閃不掉」 颱風論壇：暴風圈肯定觸陸 鎖定台灣東北通過

巴威颱風太大了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，巴威颱風的最大特點是350公里的超大暴風圈半徑，上次颱風警報單上出現這個暴風圈數字，已經是足足25年前的往事、2001年尤特颱風。

久坐真的傷身！每天多坐1小時 癌症死亡風險增10%「揭簡單解法」

國際權威期刊最新研究分析超過九萬人、追蹤12年發現，每天不間斷久坐，每增加一小時，癌症死亡風險增10％。只要每30分鐘起身活動，就算只是洗碗、燙衣服等輕度活動，都有助於降低風險。

巴威颱風暴風圈周五晚上觸陸 專家：雲林以北到大台北、宜蘭風雨最大

強颱巴威持續進逼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，依中央氣象署的預報路徑，巴威颱風暴風圈可能在周五晚間開始接觸陸地，周五晚起到周六整個白天期間，應該都是風雨最大的時間點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。