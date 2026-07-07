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巴威颱風暴風圈周五晚上觸陸 專家：雲林以北到大台北、宜蘭風雨最大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威持續進逼。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
強颱巴威持續進逼。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

強颱巴威持續進逼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，依中央氣象署的預報路徑，巴威颱風暴風圈可能在周五晚間開始接觸陸地，周五晚起到周六整個白天期間，應該都是風雨最大的時間點。

他說，要等到周六晚間，暴風圈才會脫離，或是因為颱風減弱、暴風圈縮小，才會提早脫離，屆時風雨也才會逐漸減小下來。

至於影響地區，吳聖宇表示，預報圖來看，七級風暴風圈會涵蓋到嘉義以北到大台北、宜蘭、花蓮等地，十級風暴風圈則是可能主要會在海面上通過，邊緣掠過北海岸一帶。

預期這樣的路徑，吳聖宇表示，風雨最大的地方應該會落在雲林以北到大台北、宜蘭一帶，嘉義以南則要留意颱風外圍環流帶來的一陣一陣風雨。花東地區在颱風靠近，轉為背風面之後風雨會減小，不過有可能出現焚風現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強颱巴威持續進逼。圖／取自中央氣象署網站
強颱巴威持續進逼。圖／取自中央氣象署網站

巴威颱風 宜蘭 雲林

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