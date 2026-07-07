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擺脫吸菸大使稱號 新竹監獄典獄長曾文欽「戒菸就贏」 戒斷41年菸癮

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮，法務部成功戒菸收容人及13所矯正機關首長齊聚新竹監獄。圖／董氏基金會提供
「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮，法務部成功戒菸收容人及13所矯正機關首長齊聚新竹監獄。圖／董氏基金會提供

「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮，北部13所矯正機關典獄長齊聚一堂，共同見證收容人的戒菸成果。眾多典獄長中，有1名是本屆參賽者，也是這次活動場所東道主，新竹監獄典獄長曾文欽，他親自「下海」參加2026戒菸就贏比賽，以鋼鐵意志力和收容人與吸菸者並肩作戰，成功戒掉41年的菸癮。

頒獎典禮舉辦時，董氏基金會戒菸義工李㼈笑稱，能夠一次見到這麼多典獄長，絕對是人生中絕無僅有的經歷。他以戒菸學長身分傳授「戒菸4招」，開心表示有曾文欽這位「學弟」，感到非常光榮。董氏終身義工陳淑麗說，雖然曾文欽沒有得獎，但「贏回健康」，是人生的大贏家。

今年58歲的曾文欽，17歲開始吸菸，每天菸量高達30支。他自嘲過去別人都是戒菸大使，他卻是反面教材「吸菸大使」，只要場合中有長官吸菸，菸量大的他總被指派去陪同「護駕」，他多次嘗試戒菸，但過去10幾次的戒菸經驗，全都僅止於「籌備階段」。

直到今年3月15日，因為身體健康因素，曾文欽終於下定決心戒菸。他回憶起決定戒菸的那一天，毅然決然把剩下的菸品全扔進馬桶裡，沒想到菸品竟頑強抵抗、不願離去，心意已決的他二話不說抄起馬桶刷，在廁所裡奮戰許久，最終將其全數「殲滅」。

帶著這份決心，曾文欽沒有依靠戒菸門診，而是憑著意志力成功戒菸。他坦言，對於擁有超過40年重度菸癮的人來說，戒斷過程中許多斷癮症狀都是必經之路。他回憶，戒菸第一個月脾氣開始容易急躁、情緒波動大，他特地向新竹監獄的同仁們道歉：「你們辛苦了」。

曾文欽屢次夢見自己還在吸菸，甚至在夢中感受吸菸的快感。但醒來後，他並未沉溺於夢中的短暫歡愉，更加堅定戒菸信念，深怕自己好不容易戒除的菸癮再度出現，功虧一簣。

今年4月，正努力戒菸的曾文欽接到董氏基金會志工的關懷電話，他一度誤以為遇到詐騙而怒斥對方；後來確認真的是董氏志工打來，他又開心以為自己抽中大獎，結果卻發現只是單純的資料核對與戒菸關懷，落差之大，讓他笑稱短時間內像是洗了一場情緒三溫暖。

如今戒菸超過3個月的曾文欽，感覺呼吸道與身體發炎情形都獲得明顯改善。他過去搭乘捷運時，最怕遇上沒有手扶梯必須爬樓梯的路段，戒菸後體力大幅提升，現在不只可以輕鬆上下樓梯，不再氣喘吁吁，甚至還能參加路跑活動，成功以運動取代長年的吸菸習慣。

曾文欽以實際行動證明，只要有決心改變，即便是41年的老菸槍也能重獲健康。戒菸固然艱辛，但他展現出的幽默與樂觀，正是這條路上不可或缺的能量。曾文欽也特別表示，勇敢分享自己的戒菸故事，就是希望能夠幫助更多的老菸槍戒菸，讓更多的家庭更圓滿。

董氏基金會表示，戒菸不該是一趟沉重乏味的苦行，「2026戒菸就贏比賽」就像一場歡樂的嘉年華，凝聚起所有戒菸參賽者的意志，透過相互打氣、並肩前行，讓大家知道「您並不孤單」，期盼鼓舞更多收容人與吸菸者都能一起快樂戒菸。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮。圖／董氏基金會提供
「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮。圖／董氏基金會提供

董氏義工團唐玲（從左到右）、周子寒、李㼈、陳淑麗、李明依，共同為「2026戒菸就贏比賽」所有參賽者打氣。圖／董氏基金會提供
董氏義工團唐玲（從左到右）、周子寒、李㼈、陳淑麗、李明依，共同為「2026戒菸就贏比賽」所有參賽者打氣。圖／董氏基金會提供

「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮，北部13所矯正機關典獄長齊聚一堂，新竹監獄典獄長曾文欽（左）也參加2026戒菸就贏比賽，成功戒掉41年的菸癮。董氏基金會戒菸義工李㼈（中）以戒菸學長開心表示，有曾文欽這位「學弟」，非常光榮。</p><!--13--><p> 圖／董氏基金會提供
「2026戒菸就贏比賽」於7月1日在新竹監獄舉辦公開檢測暨頒獎典禮，北部13所矯正機關典獄長齊聚一堂，新竹監獄典獄長曾文欽（左）也參加2026戒菸就贏比賽，成功戒掉41年的菸癮。董氏基金會戒菸義工李㼈（中）以戒菸學長開心表示，有曾文欽這位「學弟」，非常光榮。

圖／董氏基金會提供

監獄 戒菸 新竹

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