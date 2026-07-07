【專家之眼】「地理標示」可助食安管控與農產外銷

隨著經濟成長以及貿易自由化，產品來源更加多元，消費大眾對確保食品的來源、品質和安全益加重視，台灣仍一再爆發食安事件，如近日的油品致癌物超標，果賤傷農，如香蕉盛產每公斤價格慘跌至個位數，地理標示或可提供一個有效的解決途徑。

地理標示屬於一種智慧財產權認證，具有鮮明的地域性和獨特性特徵，用於農產品、食品、酒類等，例如：哥倫比亞咖啡豆、西班牙曼切格乳酪、法國干邑白蘭地酒、瑞士鐘錶、日本和牛等等，都具備原產地特性、產品獨特性、優良品質及食用安全，不僅為產品和生產商帶來更多價值，還可以提高產品在國內外市場的競爭力和價格水準，已成為各國積極推動的重點。

許多重要貿易國透過推動地理標示獲得相當正向效果例如；歐盟將地理標示視為品質的保證，可以提高產品聲譽，據歐洲一項調查顯示，具有地理標示標章產品的銷售平均價格，是未獲得認證類似產品的兩倍；歐盟每年投入近億歐元，來推廣以地理標示產品為首的優質產品，提高民眾對地理標示的識別度與認知度並透過自由貿易協定，協助出口地理標示產品，有利於國外市場開拓。

美國實施的地理標示保護制度與歐盟不同，歐盟採用一種專門的註冊制度，而美國則傾向於將地理標示視為一種智慧財產權，透過商標法律制度（包括證明商標和集體商標）來保護地理標示，避免消費者誤導並保護生產者聲譽。

日本於2015年開始施行「地理標示保護制度」，在地擁有許多高品質、好口碑的區域品牌產品，如夕張蜜瓜、靜岡茶、神戶牛，不僅可保護生產者及消費者利益，還可提高消費者辨別優質真品的能力；若能將食物本身及其加工和烹飪技藝，一起保護更優。越南、印度地理標示涵蓋從品質控管、原產地溯源、品牌行銷乃至地方文化保存的多層次功能，成功讓原本僅限於地方消費的農漁產品躍上國際舞台。

中國大陸至2025年底，已累計5066個地理標示產品，年產值接近一兆人民幣，已成為增收致富的金名片，如贛南臍橙、煙台蘋果、吐魯番葡萄乾，有效促進區域經濟發展，並透過地理標示互認，如中歐地理標示協定，以助力海外出口。

台灣依商標法將地理標示納入法律保護機制，只要申請註冊產地證明標章或產地團體商標，獲准就可享有行政與司法雙重保護。台灣基於法律的屬地主義，地理標示僅在國內受保護，想於海外不被假冒，須於當地依法取得保護資格，方能及時有效維護權益。

台灣消費者在歷經多次食安教訓後，已逐漸接受經驗證通過的農漁產品，其中品質、安全和價格仍是消費者採購的主要考量。這些年台灣積極推動農產品認證標章，重心擺在有機農產品及產銷履歷產品認證，民眾對於地理標示的觀念仍未普及，且政府對於地理標示的實務推廣與國際行銷層面不足。台灣政府不想依賴大陸市場，可考慮透過地理標示，來協助開拓其他外銷市場，進而提高農民收益。

近年來，許多地理標示產品正跳脫單純「賣原料」的限制，向產業鏈前後端深度延伸，創造出更高的附加價值，具有地理標示的產品可在市場上獲得競爭優勢，值得台灣參採。儘管地理標示具有顯著優勢，但也面臨許多挑戰，尤其是在執法、監管以及與國際貿易規範的連結上，仍有很大改進空間。