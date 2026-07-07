「500Young 2026」第四屆得獎名單陸續公布！青年觀點、選書/選物募集、青年論壇暨工作坊免費報名

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、同樣專注青年未來的永豐金控，在2022年共同主辦催生以 1990 年後青年為主角的獎項「500Young」。2026年邁入第四屆，《500輯》再次聚焦新世代實踐者，見證青年為社會激盪出的精彩火花。本屆獎項涵蓋插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新等 10 大領域，並延續「領路人」特色，邀請青年得主選出曾給予啟發與引領的前輩，同享榮耀。

第四屆500Young讓大家聚焦新世代實踐者。圖／500Young提供

永豐金控秉持「Together, a better life.」精神，連續四屆與500輯共同主辦「500Young」，表揚在設計、科技、永續等領域的新秀代表，他們在多元身份中轉換，也以青世代的熱情創意重新組裝世界。500Young讓年輕世代被看見，而永豐金控可以成為青年走向未來的底氣。

深耕台灣市場多年的鞋全家福也再度贊助500Young，始終以平價、舒適與多元選擇為品牌核心，滿足不同年齡層消費者需求，成為許多家庭購鞋的重要通路。

第四屆「500Young」得獎名單即日起陸續揭曉，頒獎典禮則將於 7 月 17 日周五晚間在「台北三創生活園區」登場。20 位得獎者的完整報導也將集結成值得收藏的《500輯》專刊，於活動前一日隨《聯合報》發行。

青年選物／選書募集開跑，分享改變你的選擇抽永豐股票禮品卡

此外，500Young 也同步推出兩項社群活動，「我的青年宣言」邀請大家留下此刻最想對自己、對世界說的一句話，就有機會親臨 7 月 17 日頒獎典禮現場觀禮；「青年選物／選書」則邀請分享過去一年中，一項讓自己更好的選擇，無論是一本書、一首歌、一項服務、一個產品、一支影片或一場展覽，參加活動就有機會獲得「永豐股票禮品卡」。

4 場論壇暨工作坊串聯 5 大領域，邀青年世代走進跨域交流現場

7 月 18 日周六則規畫一日限定的青年論壇與工作坊，邀請歷屆及本屆得主與大眾近距離交流。從AI如何重新塑造人類的觀點與決策、社群時代的影響力設計與議題倡議，到台語詩作閱讀與母語創作，以及餐飲與服務的當代價值對談，4場活動橫跨科技、文化、創作、社會議題與生活美學。

如果你關心未來趨勢、喜歡跨領域思考，或想認識台灣最具潛力的新世代創作者與行動者，歡迎踴躍報名，加入這場屬於青年世代的思想交流現場。更多消息敬請關注500輯官方社群。

【第四屆500Young青年論壇暨工作坊 活動資訊】 日期：2026/7/18（六） 時間： ● 場次一｜11:15-12:15（11:00開放進場） 【工作坊：社群時代影響力設計課 ——黃之揚的倡議與品牌行銷實戰工作坊】 在資訊爆炸與注意力稀缺的時代，好的理念不一定會被看見，真正重要的是如何讓人願意理解、參與並產生行動。RE-THINK 重新思考創辦人黃之揚，將分享如何透過創意企劃、社群行銷與議題包裝，讓原本艱澀的環境議題突破同溫層、創造社會影響力。從《海廢圖鑑》到各種破圈案例，帶領參與者重新思考：在社群時代，如何讓重要的事情被更多人看見。 ● 場次二｜13:00-14:15（12:45開放進場） 【青年論壇：AI 如何重新定義人類的思考與決策模式 ——從創作、倡議到金融決策的未來對談 黃之揚 X 曹馭博 X 嚴國瑞】 AI 正快速改變人們獲取資訊、形成觀點與做出決策的方式。當答案唾手可得，什麼樣的思考仍具價值？什麼樣的聲音值得相信？本場對談邀請RE-THINK 重新思考創辦人暨執行長黃之揚、作家曹馭博與永豐銀行數位金融處副總嚴國瑞，從社會倡議、文學創作與金融決策出發，探討 AI 時代如何建立觀點、創造影響力，並做出更好的選擇。 ● 場次三｜14:45-16:00（14:30開放進場） 【工作坊：台語裡，那些中文說不出的情感 ——温若喬台語詩作閱讀工作坊】 你是否曾經有過某種情緒、畫面或感受，卻發現無論用中文還是英文，都很難真正說清楚？本場工作坊將由作家、ohtaigi學台語創辦人温若喬帶領，從近年廣受歡迎的「台語裡獨有的美麗詞彙」系列與個人詩作出發，透過讀詩、朗讀、討論與交流，重新認識台語如何保存情感、記憶與生活經驗。從「日花」、「魚花」、「帶念」到「年久月深」，一起探索那些藏在母語中的細膩情感與獨特世界觀。 ● 場次四｜16:30-17:45（16:15開放進場） 【青年論壇：不只是好吃 ——餐飲與服務的當代價值對談 陳琮渝 X林允順 X 羅明威】 本場對談邀請栗林裏主廚陳琮渝、台灣首位米其林侍酒師林允順，以及林口晶英酒店總經理羅明威，從創作、服務與經營三種不同視角出發，探討當代餐飲產業真正的重要價值：當味道不再是唯一競爭力，什麼樣的體驗能讓人願意一再回訪？而在快速變動的市場中，餐飲與服務又該如何持續創造感動與連結？ ● 地點：三創生活園區 5F星光廳（臺北市中正區市民大道三段2號） ● 報名連結：https://www.accupass.com/organizer/detail/2206280649569762090360 ● 參加方式：免費，需事前完成報名程序 ● 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利 ● 500Young活動官網：https://udn.com/500young

第四屆500Young青年論壇暨工作坊開放報名。圖／500Young提供

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