有哈味的「青玉」 最大顆的國產葡萄 成熟度增加更甜

有「哈味」的葡萄？台農2號「青玉」新品種亮相，農業部表示，歷經20多年，農業試驗所成功培育出國內試驗研究單位，第一個綠皮鮮食葡萄新品種。青玉的果肉柔嫩細緻、飽滿多汁，不同的成熟度還會有酸甜比例的變化。最特別的是，自帶有天然的哈密瓜香氣，味覺層次豐富。

有別於大眾熟悉的紫黑色的巨峰葡萄，農業部表示，成熟的「青玉」披著晶瑩黃綠色外衣，不受花青素轉色限制，可以解決高溫環境下果皮著色不佳的問題，更具氣候調適能力。

「青玉也是最大顆的國產葡萄」，農業部表示，不用繁複的催大處理，就可以達到大果規格（12.7公克），可以有效降低農民的生產成本。

農業部表示，目前台農2號「青玉」已取得植物品種權，未來將逐步推廣，為國產鮮食葡萄市場帶來更多元的新選擇。