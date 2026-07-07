強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年編號第9號颱風巴威，昨天下午2時已增強至60米／秒，平今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄，為聖嬰年典型大而強之颱風。

天氣趨勢，他說，今天至周四太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。北部24至36度、中部24至36度、南部24至37度、東部23至37度。

不過，之後天氣劇烈轉變。吳德榮表示，周五、周六受巴威颱風侵襲，慎防致災性強風豪雨，周五各地風雨迅速增大，周六晚起本島風雨先減小。周日至下周四巴威颱風已遠離，因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨，午後常有強對流如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，巴威颱風持續朝西北西前進，周四行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，周六、周日中心切過台灣東北部近海、北部海面，再登陸浙江、福建交界處。但不確定性範圍包括宮古島至全台灣。

至於歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑則略微偏南，中心以切過台灣北部近海或陸地（類似賀伯、楊希）機率較高，路徑的不確定性包括北偏通過宮古島（類似溫妮）、南偏登陸東部（類似泰利），不同的路徑，各地風雨差異很大，但皆不可小覷，需持續觀察氣象署及模式的調整，來者不善，應及早做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。