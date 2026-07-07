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小暑報到…中醫提醒「冷氣病」 建議吃「瓜」補水

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，身體出汗多，建議吃「瓜」補水。圖／123RF
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，身體出汗多，建議吃「瓜」補水。圖／123RF

今天是24節氣的小暑，天氣進入炎熱階段，高溫加上濕氣累積，人體容易受到暑邪與濕邪影響。中醫師莊可鈞說，門診中不少人反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，整天昏沉、提不起勁，這是小暑常見的身體反應，只要順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

中醫有「夏氣通於心」說法，莊可鈞表示，夏季屬火，與心臟相應，心主神明，因此小暑前後，失眠患者明顯增加。許多人白天因高溫悶得心浮氣躁，晚上又因體溫偏高、情緒不穩而難以入睡，即使睡著了，也易多夢、淺眠或半夜驚醒，隔天精神更疲憊，形成惡性循環。

現代人生活型態易加重暑熱傷身。長時間待冷氣房、室內外溫差過大，冰品、手搖飲、含糖飲料攝取增加，恐使脾胃功能下降，影響正常代謝，更易感疲倦、食欲不振，甚至出現俗稱「冷氣病」的不適。

如何緩解暑熱症狀？莊可鈞建議，飲食掌握「清暑益氣、健脾祛濕、養心安神」原則，可多選擇冬瓜、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、蓮藕、蓮子、百合、薏仁、綠豆等當季食材，有助補充水分，減輕暑熱帶來的不適。蛋白質則可選擇魚類、雞肉、豆製品等較易消化吸收的食物。

不少人習慣一熱就喝冰水、吃冰消暑。莊可鈞提醒，過度食用冰品容易讓脾胃受寒，降低消化功能，長期下來反而容易腹瀉、腹脹、四肢無力，建議以常溫白開水、無糖茶飲或適量補充電解質取代冰飲，讓身體循序散熱。

生活作息方面，莊可鈞強調，應避免長時間曝曬烈日下，外出做好防曬並適時補充水分；運動最好在清晨或傍晚，以健走、慢跑、伸展、瑜伽等溫和運動為主，有助促進循環、改善睡眠，也能提升身體對高溫的適應能力；晚上應11點前就寢，睡前減少滑手機及攝取咖啡因，幫助大腦放鬆，提高睡眠品質。

中醫 小暑 消化吸收 熱浪

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