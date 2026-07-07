健康名人堂／當假訊息成為公共衛生的新病毒

有些健康危機看得見，例如傳染病、極端氣候、戰爭與醫療資源不足；但有些危機看不見，卻同樣會改變人們的選擇、破壞社會信任，甚至影響生命安全，其中一樣就是「假訊息」。6月22日「刺胳針（The Lancet）」宣告成立新的錯誤資訊、健康與人類安全委員會，假訊息正是21世紀健康治理必須正面處理的重大風險。

灌注焦慮恐懼 不信醫療專業

錯誤資訊（misinformation）與蓄意假資訊（disinformation），以下簡稱錯假訊息，已不只是網路謠言。過去談到健康錯誤資訊，很多人會立刻想到 COVID-19 疫情期間的疫苗謠言、防疫陰謀論或各種偏方。但是，問題的起點，一定不是疫情，疫情只是讓原本已存在的資訊危機更加惡化罷了。

社群媒體讓訊息快速擴散，人工智慧又能製造逼真的人物、影像與事件，於是健康資訊的真假界線變得更模糊，也更容易讓民眾陷入混淆與不信任。

真正值得重視的地方，不是把問題簡化成「真資訊對抗假資訊」。許多破壞健康與人類安全的敘事，未必直接說出錯誤事實，而是操弄情緒、利用焦慮、灌注恐懼、加劇社會極化。

換句話說，真正可怕的不是單一謠言，而是一整套讓人失去判斷、失去信任、失去共同討論基礎的資訊環境。當一個社會開始不相信科學過程、不相信醫療專業、不相信公共衛生制度，再正確的資料也可能失去力量。

在醫療現場，我們常以為只要把證據講清楚，病人與家屬就會理解；但現實往往不是如此。錯誤資訊之所以有影響力，常常不是因為它比較「有道理」，而是因為它抓住人的恐懼：怕被欺騙、怕副作用、怕權威隱瞞真相、怕自己或家人受到傷害。

因此，健康溝通不能只靠查核與闢謠，也不能只用「你錯了，我來教你」的姿態。真正有效的回應，必須同時看見資訊、情緒、信任與社會脈絡。

診斷資訊環境 健康照護課題

錯假資訊不只是會影響疫苗、飲水加氟、氣候健康風險等議題，更深層的危害，是長期侵蝕大眾對科學的信任。當信任被破壞，臨床試驗可能受到干擾，公共衛生計畫可能被抵制，疫情與傳染病控制措施的遵從也可能下降。最後受傷的不只是某一項政策，而是整個健康系統與社會安全網。

我們需要重新思考錯假資訊如何影響健康，包括錯誤資訊如何與信任／不信任互動，如何破壞研究、科學與健康制度，尋找更動態、更有回應性的系統策略。這不只是要學術研究，更是給決策者、投資者與健康工作者的一次提醒：健康已經成為資訊危機的核心戰場之一。

未來的健康照護，不只要會診斷疾病，也要能診斷資訊環境；不只要治療身體，也要修補信任。面對錯假資訊，最好的防疫不只是更多資料，而是更深的理解、更好的溝通，以及一個讓人願意相信彼此的社會。這或許是新時代公共衛生最困難、也最重要的功課。這是這篇文章非常重要的提醒，值得反思。