聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／「得舒飲食」護心降血壓！營養師推三招 外食族輕鬆吃

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「得舒飲食」是利用多蔬菜、適量水果，同時選擇全榖雜糧及低飽和脂肪的食物。圖／123RF
「得舒飲食」是利用多蔬菜、適量水果，同時選擇全榖雜糧及低飽和脂肪的食物。圖／123RF

現代人外食比例高，不少上班族每天便當、炸物、手搖飲輪番上陣，容易讓高血壓高血脂心血管疾病風險上升。營養師謝紫瑄提醒，長年高油、高鈉、高加工的飲食型態，極易導致身體慢性發炎並且增加血壓與心血管負擔，建議應採用「得舒飲食」（DASH），多攝取全穀及蔬果，增加天然食材的進食量，改善心血管健康。

近年心血管疾病防治觀念已逐漸改變，謝紫瑄表示，最新血脂異常管理指引強調，健康管理要從血壓、血脂、代謝與生活型態等整體風險進行評估，尤其台灣人外食比例高，許多常見餐點暗藏高油、高鈉與高加工危機，長期下來容易增加心血管負擔。

血脂管理核心：多吃蔬果全穀雜糧

外食族必須改變飲食習慣，從「飯換穀、菜多樣、紅換白」開始，就能讓每一餐更接近國際公認的「得舒飲食」原則。謝紫瑄說，得舒飲食的特色，即是強調高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維，以及較低的飽和脂肪攝取，這些不僅有助血壓管理，也與血脂、血糖調節有關，對整體健康都有幫助。

「得舒飲食」近年受到重視，原本是針對高血壓設計的飲食模式，後來被證實對血脂、血糖控制與整體心血管健康也有幫助。其核心概念包括增加蔬果與全穀雜糧攝取、適量補充低脂乳品與堅果，以魚肉、肉、豆製品取代部分紅肉與加工肉品，同時減少精緻加工與重口味飲食。

健康飲食重點：每天多一點「得舒化」

謝紫瑄提醒，健康飲食的重點，在於「每天多一點得舒化」，例如今天便當多選一道青菜、炸排骨改成烤雞、選擇全穀類食物等。若有腎臟病、糖尿病、腸道較敏感者，建議可以先諮詢醫師或營養師，以免造成身體負擔。

得舒飲食 高血壓 高血脂 心血管疾病 全穀 代謝 血糖 dash 上班族 天然食材

延伸閱讀

麥當勞、八方雲集都入列！營養師曝「減脂外食神組合」 瘦身關鍵曝光

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

低脂不一定最好！專家揭5種好油脂幫助維持心血管健康

相關新聞

健康名人堂／當假訊息成為公共衛生的新病毒

有些健康危機看得見，例如傳染病、極端氣候、戰爭與醫療資源不足；但有些危機看不見，卻同樣會改變人們的選擇、破壞社會信任，甚至影響生命安全，其中一樣就是「假訊息」。6月22日「刺胳針（The Lancet）」宣告成立新的錯誤資訊、健康與人類安全委員會，假訊息正是21世紀健康治理必須正面處理的重大風險。

小暑報到…中醫提醒「冷氣病」 建議吃「瓜」補水

今天是24節氣的小暑，天氣進入炎熱階段，高溫加上濕氣累積，人體容易受到暑邪與濕邪影響。中醫師莊可鈞說，門診中不少人反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，整天昏沉、提不起勁，這是小暑常見的身體反應，只要順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

健康主題館／「得舒飲食」護心降血壓！營養師推三招 外食族輕鬆吃

現代人外食比例高，不少上班族每天便當、炸物、手搖飲輪番上陣，容易讓高血壓、高血脂與心血管疾病風險上升。營養師謝紫瑄提醒，長年高油、高鈉、高加工的飲食型態，極易導致身體慢性發炎並且增加血壓與心血管負擔，建議應採用「得舒飲食」（DASH），多攝取全穀及蔬果，增加天然食材的進食量，改善心血管健康。

健康你我他／夥伴一路扶持 重回健走隊伍

「復健科醫師說我是最配合的病患，給我90分，但我要努力做到100分。」健走途中，鄭校長笑著分享這段話。

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

詩人零雨摘下聯合報文學大獎

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹則是五十歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。