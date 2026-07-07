健康主題館／「得舒飲食」護心降血壓！營養師推三招 外食族輕鬆吃

現代人外食比例高，不少上班族每天便當、炸物、手搖飲輪番上陣，容易讓高血壓、高血脂與心血管疾病風險上升。營養師謝紫瑄提醒，長年高油、高鈉、高加工的飲食型態，極易導致身體慢性發炎並且增加血壓與心血管負擔，建議應採用「得舒飲食」（DASH），多攝取全穀及蔬果，增加天然食材的進食量，改善心血管健康。

近年心血管疾病防治觀念已逐漸改變，謝紫瑄表示，最新血脂異常管理指引強調，健康管理要從血壓、血脂、代謝與生活型態等整體風險進行評估，尤其台灣人外食比例高，許多常見餐點暗藏高油、高鈉與高加工危機，長期下來容易增加心血管負擔。

血脂管理核心：多吃蔬果全穀雜糧

外食族必須改變飲食習慣，從「飯換穀、菜多樣、紅換白」開始，就能讓每一餐更接近國際公認的「得舒飲食」原則。謝紫瑄說，得舒飲食的特色，即是強調高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維，以及較低的飽和脂肪攝取，這些不僅有助血壓管理，也與血脂、血糖調節有關，對整體健康都有幫助。

「得舒飲食」近年受到重視，原本是針對高血壓設計的飲食模式，後來被證實對血脂、血糖控制與整體心血管健康也有幫助。其核心概念包括增加蔬果與全穀雜糧攝取、適量補充低脂乳品與堅果，以魚肉、肉、豆製品取代部分紅肉與加工肉品，同時減少精緻加工與重口味飲食。

健康飲食重點：每天多一點「得舒化」

謝紫瑄提醒，健康飲食的重點，在於「每天多一點得舒化」，例如今天便當多選一道青菜、炸排骨改成烤雞、選擇全穀類食物等。若有腎臟病、糖尿病、腸道較敏感者，建議可以先諮詢醫師或營養師，以免造成身體負擔。