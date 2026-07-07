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健康你我他／夥伴一路扶持 重回健走隊伍

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
運動讓人強健身體，陪伴是復健過程中最溫暖、最有效的一帖良藥。 圖／蔡田提供
運動讓人強健身體，陪伴是復健過程中最溫暖、最有效的一帖良藥。 圖／蔡田提供

復健科醫師說我是最配合的病患，給我90分，但我要努力做到100分。」健走途中，鄭校長笑著分享這段話。

近90歲的鄭校長，是健走團的精神領袖。然而，一場毫無預警的中風，讓她的人生急轉直下。雖經緊急救治，順利脫離險境，但接踵而來的是漫長艱辛的復健之路。幸好，她不是孤軍奮戰。

健走家族的夥伴們輪流探望、陪伴、鼓勵，希望她在復健的日子裡，不因病痛而失去笑容，也不因孤單而失去信心。靠著校長堅定的意志、親友團一路相伴，她一步一步完成復健。如今重新回到健走隊伍，如果不是親眼見證，很難相信她曾歷經中風。

復健後，她分享心得：「不是健康的人才需要健走，身體不好的人更需要運動。我的右腳比較健康，左腳常常疼痛，每次健走，就像帶著兩個孩子，一個乖巧聽話，一個頑皮耍賴；可是走著走著，兩個孩子最後都願意跟上。」這段話充滿智慧與幽默，也看見她面對病痛的豁達與堅毅。

中風帶來的不只是身體上的考驗，更考驗一個人的信念與意志。復健若有家人、朋友一路扶持，再漫長的路，也不會覺得孤單；再艱難的步伐，也會因為有人同行而更有力量。

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