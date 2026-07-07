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高醫大論壇／產科智慧服務 少子化新模式

聯合報／ 記者陳慶安／台北報導

少子化環境下，產科醫療機構也面臨營運壓力。但近年來許多開發中郊區卻缺乏這些資源，高醫大附設高醫岡山醫院院長黃炫廸強調，醫療盈餘並非首要考量，滿足在地需求才是初衷；童綜合醫院總院長童敏哲則分享，在智慧醫療與星級生活服務的結合下，產後護理之家依然能創造極高的入住房率，滿足家長對精緻照護的需求。

岡山醫院自二○二四年開幕後就致力解決岡山地區十年來缺乏婦產科的困境。黃炫廸坦言，婦幼科目在少子化環境下不易營運，但岡山地區對婦幼醫療有其需求，「醫院的定位須符合當地民眾的期待與社會發展」他堅定地說。

此外，院內配置十位兒科專科醫師，提供廿四小時兒科急診。並加入衛福部「幼兒專責醫師計畫」，確保每位嬰兒皆有專責照護。開院至今已接生四五○位寶寶，兒科急診服務突破一萬人次，成為在地母嬰的後盾。

童敏哲分析，儘管少子化已成趨勢，但台中海線地區近年受產業發展帶動，人口持續成長，梧棲區近六年人口增加逾一成，為此，童綜合醫院打造智慧產後護理之家，導入ＡＩ智慧監控、一站式照護Ａｐｐ及智慧硬體設備，透過ＡＩ即時監測新生兒生命徵象，一旦發現異常立即示警，協助醫護人員及時介入；家長也可透過手機掌握母嬰健康數據與成長狀況。

由於年輕護理人員重視排班的彈性與自主性，在人力管理上，也運用ＡＩ排班系統，不僅提供完整母嬰照護，同時讓產科及兒科護理人員彈性調度，成為少子化與醫護人力荒下的新模式。

少子化 岡山 醫院 婦產科

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