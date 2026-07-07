高醫大論壇／肺健康到長照 打造特色醫療

「小港醫院位於南高雄，旁邊有三大工業區、一千四百多家工廠，所以我們是最需要、也最有資格守護肺健康。」高雄市立小港醫院院長洪志興表示，醫院為此成立肺健康門診，至今服務超過五千人次，並結合高醫大一點四九億筆資料庫，開發「地理ＡＩ」系統，只要輸入住址，就能分析患者最近一個月、一季甚至一年的空汙暴露情形。

團隊也利用ＡＩ建立慢性阻塞性肺病（ＣＯＰＤ）個人化用藥模型，依不同環境暴露條件推薦最適合的藥物，目前正申請專利；另一方面，也研發抗空汙食譜、植物萃取保健飲品及抗空汙面膜。洪志興表示，希望「不要等人生病才治療，而是把醫療往前推到疾病發生之前」。

而高雄市立旗津醫院則是在都市裡的偏鄉醫院，該院院長蔡宜純表示，「旗津是看得到（市區），但難以輕易觸及的就醫距離。」對長者而言，看一次病需要跨海就是一趟不容易的旅程。高醫體系承接旗津醫院後，以打造「智慧長照島」為目標，建構從健康促進、長照到安寧照護的完整服務。

蔡宜純指出，旗津約每十二位長者就有一人失智，因此與臺北醫學大學合作，將失智篩檢遊戲化，降低長輩檢測時的心理負擔；同時導入零接觸肌少症檢測及智慧個案管理平台，打造「散步就能到」的健康防線，並實踐「把時間還給專業，將繁瑣交給系統」，讓科技成為用得到的照護服務。

除了因地制宜發展特色醫療，如何讓永續理念擴及整個醫療體系。高醫大北區校友會理事長、高醫大兼任教授張朝凱指出，永續醫療不能只聚焦大型醫院，全台有兩萬多家診所，是不可忽視的「螞蟻雄兵」，應建立適合基層診所參與的ＥＳＧ模式，讓更多醫療院所共同投入永續行動。

高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，醫療永續不只是環境永續，更包括社會責任的實踐，高醫大成立七十二年來，深耕偏鄉醫療已廿八年，「不可能賺錢，但這是社會責任。」他強調，偏鄉居民同樣值得有品質的醫療照護，這是高醫大長年投入偏鄉服務的初衷。