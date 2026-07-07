高醫大論壇／醫療科技 要以病人為中心

「醫療科技的重點在於以患者為中心，以醫院為主軸、科技為橋梁。」鴻海科技集團Ｂ事業群暨數位健康總經理姜志雄指出，科技進入醫院不是來賣弄，是要進入場域幫忙解決醫療人員的痛點。他以「螞蟻哲學」比喻科技業在醫療體系中的定位，表示在醫療體系裡要把自己當成一隻「小小螞蟻」，最終要進入場域「實習」才知道能否成功。

科技要能護眾生之心

姜志雄強調，發展醫療科技必須具備四心，即「虛心、同理心、熱心、眾生之心」。必須虛心請教醫療團隊遇到了什麼痛點，並同理他們想解決的問題。他妙喻，一個貴婦煮一餐美食給家人吃，會很高興；但當她得「天天做飯」時，就不是一件輕鬆的事了。護理人員正是如此，每天做著重複性極高、花費大量時間的庶務，又忙又累，科技必須有同理心才能實際幫到他們。

他舉機器手臂為例，過去藥師為了調配化療藥物，每天得進行高達五百次的抽取輸注，甚至打到手腕骨折；而機器手臂就能代勞、解決難題。姜志雄也強調，科技要能護眾生之心才是人類之福，數位健康或許非主要營收來源，但具長期價值與社會意義。

針對科技如何具體落地，天成醫療體系數位科技副院長張漢隆給出具體答案。天成醫療體系坐擁中壢天晟、楊梅天成及中壢天祥三家醫院，同樣面臨區域醫院普遍存在ＨＩＳ、ＮＩＳ、ＰＡＣＳ等系統整合困難的痛點。

實現「全人全程照護生態系」

張漢隆表示，天成醫療體系開發行動查房系統，並建立大數據整合平台，將跨院區醫療數據全面整合。現在醫師可透過系統清晰區分門診、急診與住院，同時串聯病人在三院區的完整就醫紀錄，即時調閱檢驗報告與影像，遠距掌握ＩＣＵ病人生理動態。

鴻海Ｂ事業群數位健康處長劉秉昊指出，鴻海與天成合作次世代ＨＩＳ系統，打造「全人全程照護生態系」；導入後系統維護成本下降三成，護理文書時間減半，有效降低病安事件。

張漢隆強調，天成以「ＡＩ智慧醫療、醫養合一」為方向，證明中小型醫院同樣能實現以病人為中心的智慧健康城。

台灣醫務管理學會秘書長黃明國指出，醫療院所數據具「多維」特性，包括財務情況、每日手術量、社區疾病發生率等等。他以高醫大附設高醫岡山醫院籌備過程為例，團隊分析當地民眾前二十大疾病排序與跨區就醫行為，發現岡山地區婦產科、小兒科診所匱乏；同時考量南部半導體Ｓ廊帶將帶來高科技產業進駐與人口結構轉變，做出最符合社會需求的資源配置。

黃明國最後點出，因應國內醫療環境變遷，未來七年健保研判將走向「論人計酬」模式，如何利用ＡＩ達成健康促進、延緩疾病，將是醫院發展重點。