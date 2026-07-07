高醫大論壇／AI輔助 無邊界醫院漸成形

人工智慧（ＡＩ）與大數據巨浪襲來，無邊界醫院正在形成。日前在台北舉行的「二○二六高醫大論壇─深耕台灣ＡＩ醫療新願景」中行政院政務委員陳時中提倡在大數據時代「精準公衛」新思維；衛福部長石崇良宣布「三三三政策」具體時程，今年底前全台醫學中心病歷可互通；在數據ＡＩ管理的醫療體系下，專家也認為在減少重複性工作後，可以讓醫護回歸有溫度的照護。

本次論壇由高醫大、高醫大附醫、高醫大校友總會、天成醫療體系、童綜合醫院、諾貝爾醫療體系主辦。高醫大北區校友會、台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會、高醫大附醫岡山醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院、聯合報健康事業部協辦。

陳時中指出，醫界長期以來在人才培育、流程改善及社會責任等面向，缺乏政府實質的財務支持，主因在於外界多誤解「醫院很有錢」，但總統賴清德推動健康台灣深耕計畫，五年內編列四百八十九億元預算，將全力支持全台推動精準醫療與遠距醫療，發展精準公衛，將使各式篩檢與早期治療事半功倍。

石崇良則拋出智慧醫療的「三三三政策」，並表示：「為打破國內不同醫療資訊系統間的藩籬，目前已推動『FHIR Box』資料格式一致化。預計在今年底前，全台醫學中心的病歷資料達到完全互通，明、後年進一步推展至地區與區域醫院，優化醫療工作條件。」

AI導入臨床 找回有溫度的照護

高醫大董事會董事長陳建志指出，高醫大醫療體系致力打造醫療、科技、教育緊密結合的創新生態系，目前已獲Newsweek全球最佳智慧醫院等國際肯定。目前，高醫大附醫與鴻海科技集團聯手開發全台首例由輝達（NVIDIA）系統驅動的大腸癌ＡＩ代理（AI Agent）。高醫大附設中和紀念醫院院長王照元進一步說明，傳統大腸鏡檢查約百分之廿五的瘜肉會被遺漏，導入ＡＩ輔助系統後，猶如醫師的「第二雙眼」，可將腺瘤判讀率提升超過百分之十，病灶遺漏率降低約百分之五十。他強調：高醫大正建立「ＡＩ醫療全生命週期治理平台」，目標將ＡＩ升級為統籌全院資源「智慧中控大腦」。

同樣在智慧醫療布局深遠的林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，長庚自二○一八年成立全台首座ＡＩ中心以來，已培育約六百名ＡＩ人才，推動超過一九○件計畫，成功將廿七項應用導入臨床，致力打造「無邊界醫院」。陳建宗指出，目前ＡＩ最成熟的仍是影像判讀，以心電圖為例，只要病人完成檢查，ＡＩ便能預測心衰竭、心肌梗塞甚至死亡風險；生成式ＡＩ也開始協助口述生產、護理照護紀錄，目標是減少重複性工作，讓醫護回歸有溫度的照護。

智慧醫療 點亮下一座護國神山

鴻海科技集團Ｂ事業群暨數位健康總經理姜志雄認為，醫療科技發展要能解決醫療團隊的痛點，從「四心」出發，才能落地進入臨床促進病人健康。

天成醫療體系創辦⼈及元智⼤學兼任教授張育美指出，台灣擁有世界頂尖的醫療水準與ＩＣＴ實力，兩者強強聯手，正是下一波國家競爭力核心。她回顧在立法院期間積極推動醫療科技ＡＢＣＤ架構（ＡＩ、區塊鏈、雲端、大數據）及「醫療監理沙盒」倡議，為智慧醫療鋪設法制基礎。她也引述Newsweek評比指出，二○二六年台灣預計有十三家醫院入榜全球最佳智慧醫院，數量首度超越日本，顯示智慧醫療已是不可擋的趨勢。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國以「華山論劍」比喻，肯定高醫大兩年前即導入百萬美元晶片建構運算基礎。陳相國指出，高醫的ＡＩ發展方向與當年協助總統賴清德撰寫「健康台灣」政策白皮書時，將ＡＩ納入「智慧力量運用」願景的規畫完全契合，讓智慧醫療成為護國神山的願景更具實踐基礎。

人才培育是醫療永續的基石。高醫大副校長黃友利表示，校園端的醫學生更應具備「ＡＩ治理」能力，醫學生必須學會操作科技工具，而「不被ＡＩ掌控」，確保醫療決策的自主性，這正是學校在智慧醫療浪潮中對人才培育的堅持。

中華民國高醫大校友總會理事長邱良進則勉勵年輕世代，在投身醫療科技化浪潮時，回歸「照起工、做工課」精神。他提醒，ＡＩ再精準、科技再先進，唯有扎實的臨床功底，才能成為真正守護生命的醫者。