聽新聞
0:00 / 0:00

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。記者曾吉松／攝影
零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。記者曾吉松／攝影

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

遠離科技沒臉書 寫詩是為自己服務

零雨讀詩總是想讀出「氣」從哪裡來，而不是讀表面美美的文字，甚至覺得太美的文字往往內在很空洞，因為「情感達不到只能用文字粉飾」。零雨認為，對事物的情感夠強烈，「有一天詩句就會突然跑來找你」。

「慢」是零雨的生命美學。她說自己讀書「慢」、與人的往來「慢」，連寫作都很「慢」才開竅—卅八歲才出版第一本詩集。她甚至有意遠離科技，生活裡沒車沒電視電腦，連衣服都是手洗，她當然也不經營臉書或ＩＧ，擔不擔心與網路世代的讀者隔絕？「我所有的寫詩，都是為自己服務。」她說自己沒有網路世代必須立即獲得回應的焦慮。

零雨四十歲之前是台北人，為了教職移居宜蘭。她一開始不習慣，住久了發現自己的本質慢慢浮現，「沒有樹、涼風與空曠的視野就活不下去」。最新詩集「白翎鷥」記下她在宜蘭的生活光影，「這是一本寫給宜蘭的地方誌，隸屬於我個人的、效忠於自己的地方誌。」

詩集中的詩名淺白地讓人驚訝：全聯、萊爾富、喜互惠、早餐店……詩人林宇軒形容這是一部「台式都市誌」，認為零雨是同世代裡唯一一位敢以庶民生活的公共空間為題，創作系列詩作的詩人。

70歲才脫離童年 用孩子眼光看世界

「我七十歲才脫離童年期，感覺自己還沒長大。」七十四歲的零雨，眼裡還有一種澄澈的純真。她認為這是創作續航力的來源，「我總是用小孩子的眼光來看世界，一切都很新奇。」她和朋友組成讀書會閱讀各類型書籍，「世間萬物有太多奧秘，我好想知道」。寫詩對零雨來說是探索世界的過程，只要探索與學習的熱情還在，詩就會在。

零雨對外星人充滿好奇。她說有研究指出，外星人想來地球「是為了體驗只有地球人才擁有的情感。」這也是她想給年輕詩人的建議：「不要為了想寫詩而寫詩、不要為了想出書而出書；真誠的情感才是寫詩最珍貴的地方，不要讓其他的原因蓋過了情感。」

宜蘭 聯合報文學大獎 詩集 詩人

延伸閱讀

東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

作家洪芳怡寫歌手純純 盼為百年前台灣女性發聲

〈白色的愛〉原唱鄭琇月辭世，曾唱出數十萬女工的青春故事

【聯副散文】鍾喬／閣樓裡的慘綠年少（下）

相關新聞

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

詩人零雨摘下聯合報文學大獎

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹則是五十歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

高醫大論壇／肺健康到長照 打造特色醫療

「小港醫院位於南高雄，旁邊有三大工業區、一千四百多家工廠，所以我們是最需要、也最有資格守護肺健康。」高雄市立小港醫院院長洪志興表示，醫院為此成立肺健康門診，至今服務超過五千人次，並結合高醫大一點四九億筆資料庫，開發「地理ＡＩ」系統，只要輸入住址，就能分析患者最近一個月、一季甚至一年的空汙暴露情形。

高醫大論壇／AI輔助 無邊界醫院漸成形

人工智慧（ＡＩ）與大數據巨浪襲來，無邊界醫院正在形成。日前在台北舉行的「二○二六高醫大論壇─深耕台灣ＡＩ醫療新願景」中行政院政務委員陳時中提倡在大數據時代「精準公衛」新思維；衛福部長石崇良宣布「三三三政策」具體時程，今年底前全台醫學中心病歷可互通；在數據ＡＩ管理的醫療體系下，專家也認為在減少重複性工作後，可以讓醫護回歸有溫度的照護。

高醫大論壇／醫療科技 要以病人為中心

「醫療科技的重點在於以患者為中心，以醫院為主軸、科技為橋梁。」鴻海科技集團Ｂ事業群暨數位健康總經理姜志雄指出，科技進入醫院不是來賣弄，是要進入場域幫忙解決醫療人員的痛點。他以「螞蟻哲學」比喻科技業在醫療體系中的定位，表示在醫療體系裡要把自己當成一隻「小小螞蟻」，最終要進入場域「實習」才知道能否成功。

高醫大論壇／產科智慧服務 少子化新模式

在少子化環境下，產科醫療機構也面臨營運壓力。但近年來許多開發中郊區卻缺乏這些資源，高醫大附設高醫岡山醫院院長黃炫廸強調，醫療盈餘並非首要考量，滿足在地需求才是初衷；童綜合醫院總院長童敏哲則分享，在智慧醫療與星級生活服務的結合下，產後護理之家依然能創造極高的入住房率，滿足家長對精緻照護的需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。