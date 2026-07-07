聽新聞
0:00 / 0:00

詩人零雨摘下聯合報文學大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。圖／若爾諾爾提供
詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下第十三屆聯合報文學大獎。圖／若爾諾爾提供

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹則是五十歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

「現在詩」詩刊發起人之一

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金一百零一萬，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀來王德威、唐捐、陳佩甄、楊佳嫻、楊翠、鍾文音、陳國偉等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，選出零雨、平路、林俊頴、利格拉樂·阿𡠄、藍博洲等五位作家，其中零雨、平路皆獲兩位推薦。第一輪零雨、林俊頴和利格拉樂·阿𡠄各以四票、四票和三票進入第二輪，第二輪零雨以六票打敗其他兩位的四票，奪得本屆大獎。

零雨台大中文系畢業、美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士，曾任「國文天地」副總編輯、「現代詩」主編，「現在詩」創社發起人之一。她一九九二至二○二一年任教於宜蘭大學，退休後定居宜蘭潛心寫作。零雨一九九○年出版第一本詩集「城的連作」，到去年出版「白翎鷥」共計十本詩集，作品已有英、法、荷等譯本。

三世代詩種融為全新生命

在台灣詩壇，零雨是獨特的存在。她卅八歲才出版第一本詩集，從不參加文學獎和文藝營，和夏宇、鴻鴻共同發起「現在詩」詩刊，卻因個性低調、詩名遠不如兩人。但當同代詩人多已停筆，零雨持續四年一本詩集的穩定產量，續航力十足。零雨的詩集多為自費出版、量少卻逐漸累積鐵粉，能量在第九本詩集「女兒」大爆發，陸續拿下台灣文學金典獎與紐曼華語文學獎。去年印刻文學將她四十年所寫的十本詩集結成冊出版，讓文壇看見她多年累積的重量。

零雨經歷三種不同時代的詩刊。她曾主編復刊後的「現代詩」、創辦「現在詩」、如今則擔任宜蘭地方詩社「歪仔歪詩」顧問。她形容「現代詩」象徵台灣詩壇的輝煌與消逝，她從前代詩人身上學到寫詩的生命態度；「現在詩」則是前衛詩風探索的總結與停頓，打掉她身上古典的束縛；而「歪仔歪詩」則象徵地方勢力的崛起，現在仍在發展中。三個世代的詩種在零雨的語言中衝突、融合，長出全新的生命。

歌后為詩作動容一夜譜曲

零雨的語言簡樸，卻擁有驚人穿透力。金曲歌后羅思容讀零雨「女兒」組詩時震動不已，一夜之間就將十首詩作譜唱成曲，完成專輯「女兒的九十九種藍」。她形容零雨的詩「書寫現實又超越現實，書寫愛又超越愛、書寫人文又超越人文、以語言書寫又超越語言」，意象豐富又擁有多元視點，「彷彿世界是她，她即世界」。

詩人 聯合報文學大獎 現代詩 詩集 陳育虹

延伸閱讀

東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

作家洪芳怡寫歌手純純 盼為百年前台灣女性發聲

臺灣漫遊錄帶動買氣 本土作家上半年網路書店表現亮眼

【書評 散文】祁立峰／本事與往事

相關新聞

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

詩人零雨摘下聯合報文學大獎

第十三屆聯合報文學大獎揭曉。詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎。她也是繼詩人陳育虹、小說家鍾文音之後，第三位女性得主。此獎十三位得主中，僅陳育虹、零雨是以詩作得獎，兩位女詩人寫詩的時間都很晚，零雨卅歲才開筆寫詩、陳育虹則是五十歲，兩位「晚熟」詩人續航力卻極強，迄今詩筆不曾擱下。

高醫大論壇／肺健康到長照 打造特色醫療

「小港醫院位於南高雄，旁邊有三大工業區、一千四百多家工廠，所以我們是最需要、也最有資格守護肺健康。」高雄市立小港醫院院長洪志興表示，醫院為此成立肺健康門診，至今服務超過五千人次，並結合高醫大一點四九億筆資料庫，開發「地理ＡＩ」系統，只要輸入住址，就能分析患者最近一個月、一季甚至一年的空汙暴露情形。

高醫大論壇／AI輔助 無邊界醫院漸成形

人工智慧（ＡＩ）與大數據巨浪襲來，無邊界醫院正在形成。日前在台北舉行的「二○二六高醫大論壇─深耕台灣ＡＩ醫療新願景」中行政院政務委員陳時中提倡在大數據時代「精準公衛」新思維；衛福部長石崇良宣布「三三三政策」具體時程，今年底前全台醫學中心病歷可互通；在數據ＡＩ管理的醫療體系下，專家也認為在減少重複性工作後，可以讓醫護回歸有溫度的照護。

高醫大論壇／醫療科技 要以病人為中心

「醫療科技的重點在於以患者為中心，以醫院為主軸、科技為橋梁。」鴻海科技集團Ｂ事業群暨數位健康總經理姜志雄指出，科技進入醫院不是來賣弄，是要進入場域幫忙解決醫療人員的痛點。他以「螞蟻哲學」比喻科技業在醫療體系中的定位，表示在醫療體系裡要把自己當成一隻「小小螞蟻」，最終要進入場域「實習」才知道能否成功。

高醫大論壇／產科智慧服務 少子化新模式

在少子化環境下，產科醫療機構也面臨營運壓力。但近年來許多開發中郊區卻缺乏這些資源，高醫大附設高醫岡山醫院院長黃炫廸強調，醫療盈餘並非首要考量，滿足在地需求才是初衷；童綜合醫院總院長童敏哲則分享，在智慧醫療與星級生活服務的結合下，產後護理之家依然能創造極高的入住房率，滿足家長對精緻照護的需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。